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名師解盤》黃文清：聚焦低基期、落後補漲股

2025/02/24 15:29

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

台股這一波上漲到今年的區間相對高點，加上面臨到上週五美股重挫的一個拖累，使得指數又再度下跌。當然這當中不脫離區間整理的格局，唯一不同的是，在今年以來，整體的類股跟個股表現上，確實是有一個比較大的不同，就是在低基期的優勢。

而低基期的類股，包括像是非電子的部分，在原物料、在相關的低基期工具機類股，乃至於金融以及電子裡面的低基期的個股，都普遍出現補漲的情況。所以，這個跟去年有很大的一個類股調整上的不一樣的表現的一個空間。

因此，投資人在選擇類股跟個股的投資，尤其是個股上，特別留意一下它的位階，假設說去年它已經大漲了，那今年來說，可能它上漲的空間就相對受到一定程度的壓抑，除非它的基本面非常具有優勢。

很多在去年，其實它的高點出現在7月那一波的這些個股，經過半年期的一個調整過後，這一波從低檔上來，其實相當多檔的這些個股開始進行補漲的一個空間，那同時漲速也相當得快，一旦見到有比較好的這些訊息，其實都有機會做補漲跟上漲的一個空間。

這當中可能在題材性的發揮上面，可能要特別的留意這些2、3線也好，低基期落後補漲型的股票，包括3月份比較多的這個議題會集中在所謂的工具機展，第2個在MWC這邊也有在手機相關的類股上面，蘋果出新的低價版的手機，當中相關這些類股可能的一個表現空間。

那另外一個重點是在NVIDIA，包括這禮拜的NVIDIA財報跟法說內容，當然大家會去focus在它的一個未來長線終端需求、在AI晶片需求上面，是不是有很大的不同，尤其是DeepSeek問世之後對它的影響。

那第2個的話就是，NVIDIA在3月份也會召開GTC大會，那新的技術未來的平台的一個著墨的重點，也是大家關注的重點，這些都是可以操作的一個題材。指數部分，區間操作，那在類股表現上面，可能還是會受到上游、這個所謂關稅貿易政策所帶來的影響，那下檔有基本面的支撐。

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