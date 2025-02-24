RE30「電力分艙」衝擊大 再生能源公會呼籲暫緩推動

中華民國再生能源商業同業公會會員大會建請政府暫緩執行「RE30」低碳電交易。

（照片提供：中華民國再生能源商業同業公會）

〔記者張慧雯／台北報導〕中華民國再生能源商業同業公會20日舉行第一屆第六次理監事會議及第二次會員大會。針對經濟部研擬推動「低碳電力RE30」的電力分艙制度，再生能源公會擔心恐有三大隱憂，甚至衍生「灰電加綠電的漂綠疑慮」，並增加未參與方案的企業和一般消費者的電力碳排放量，重創再售電市場和國際競爭力，公會作出決議建請政府重新思考，暫緩推動。

據今日媒體報導，台電規畫許久的「RE30」低碳電預定7月1日推出，首批放出16.6億度，內中摻配30%的綠電。最低購買額度是百萬度，最高不可超過1億度，鎖定中小企業購買。不過售價每度將比預期高，估計超過5元。但RE30主要售電客戶竟是因應2026年歐盟碳關稅（CBAM）上路的出口製造商和財力雄厚的金融、保險等非出口商，恐引發國際間對台灣企業漂綠的疑慮。

請繼續往下閱讀...

據統計，截至2025年1月，國內已有95家再生能源售電業者，市場競爭更趨白熱化。不過，經濟部研擬由台電提供RE30的「電力分艙」電力定價機制，再生能源公會多家成員擔心衝擊現有業者的競爭空間及混淆既有的綠電憑證制度，經會員大會提案、討論後決議，建請政府審慎評估，暫緩推動。據公會總結，RE30「電力分艙」恐有三大隱憂：

一、違背台電銷售一般電力用戶的環境效益分配公平性原則：根據《電業法》規範，台電負有逐年降低電力碳排放係數的法定義務，同時台電已向一般電力用戶收取「再生能源發展基金」，並用於推動綠電發展。然而，RE30方案設置「電力分艙」機制，讓有資源支付高額費用的企業取得低碳電力，卻變相提高了未參與方案的中小型企業碳排放量，這對國家推動淨零碳排政策將造成負面影響。

二、衝擊離岸風電發展：離岸風電是台灣能源轉型的重要支柱，其穩定發展需要明確的市場需求來支撐。然而RE30方案的推出，將使企業轉而採購台電提供的低碳電力，而非購買離岸風電。市場選擇的轉變，恐導致潛在買家觀望甚至放棄離岸風電採購，並影響開發商的銷售與開發進度。

三、破壞綠電市場機制：台電作為國營企業，擁有龐大資源和市場優勢，RE30方案讓台電直接向終端用戶銷售低碳電力，將會干預綠電交易市場，並使得民間業者難以公平競爭。若民間綠電業者退出市場，國內綠電的發展將再度依賴台電，缺乏市場推動的單一供應模式，極可能導致綠電交易量增長遲緩，最終阻礙企業淨零目標與國家能源轉型進程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法