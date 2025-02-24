晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

傳台積電擴大2奈米產能 月產能上看10萬片

2025/02/24 15:03

台積電2奈米製程進展順利，2025年如期量產。（路透）台積電2奈米製程進展順利，2025年如期量產。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體供應鏈去年底曾傳出，台積電2奈米試產良率超過6成，比預期佳，2025年如期量產。一位自稱台積電員工的網友在社群平台指出，台積電正在擴大2奈米產能，目標是月產超過10萬片。

本報此前披露，台積電的2奈米首度採奈米片（Nanosheet）架構，比目前3奈米的鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術門檻更高、更複雜；目前正在竹科寶山第一座廠展開風險性試產，待良率達量產水準，會將量產經驗複製到高雄首座廠量產。

台積電不透露試產良率多少，僅強調目前2奈米進展順利，2025年如期量產，屆時將會是業界最領先的技術。半導體供應鏈則傳出，台積電2奈米試產良率超過6成，比預期佳。

近日則傳出，台積電2奈米月產能預計年底為5萬片，若進展順利可望達到8萬片。對於上述傳聞，1位自稱是台積電員工的網友Dr. Kim在社群平台X上PO文稱，此訊息屬實，並稱「我們正在擴大2奈米的產能，目標是每月生產超過10萬片」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財