傳台積電擴大2奈米產能 月產能上看10萬片

台積電2奈米製程進展順利，2025年如期量產。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體供應鏈去年底曾傳出，台積電2奈米試產良率超過6成，比預期佳，2025年如期量產。一位自稱台積電員工的網友在社群平台指出，台積電正在擴大2奈米產能，目標是月產超過10萬片。

本報此前披露，台積電的2奈米首度採奈米片（Nanosheet）架構，比目前3奈米的鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術門檻更高、更複雜；目前正在竹科寶山第一座廠展開風險性試產，待良率達量產水準，會將量產經驗複製到高雄首座廠量產。

請繼續往下閱讀...

台積電不透露試產良率多少，僅強調目前2奈米進展順利，2025年如期量產，屆時將會是業界最領先的技術。半導體供應鏈則傳出，台積電2奈米試產良率超過6成，比預期佳。

近日則傳出，台積電2奈米月產能預計年底為5萬片，若進展順利可望達到8萬片。對於上述傳聞，1位自稱是台積電員工的網友Dr. Kim在社群平台X上PO文稱，此訊息屬實，並稱「我們正在擴大2奈米的產能，目標是每月生產超過10萬片」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法