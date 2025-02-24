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不是打房！豪宅稅新制 去年賣房受衝擊比率僅1.14％

2025/02/24 14:07

財政部新版豪宅稅認定門檻，推估全國受影響戶數至少4千戶。（記者徐義平攝）財政部新版豪宅稅認定門檻，推估全國受影響戶數至少4千戶。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕過度恐慌！財政部日前發布2024年出售房屋財產交易所得稅的豪宅稅認定門檻，新增每坪單價認定標準，推估全國受影響戶數至少4千戶，但對比去年全國買賣移轉棟數約30.05萬棟，受衝擊的比率僅1.14%，卻被誤解為新的「打房」措施。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年個人與法人合計的房地合一稅收金額高達1000億元，顯示適用房地合一稅的售屋屋主，在房價歷經大漲後都繳了不少稅，反觀適用舊制屋主則因為取得成本沒有記錄可認定，反而賺多繳少，因此，此次修正規定主要是針對2012年8月1日、實價登錄政策上路以前，到2015年年底前取得房屋的屋主，因出售住宅適用舊制申報。

信義地政士聯合事務所執行經理葉惠玲指出，日前財政部公布的財交稅新規定，除延續原有總價門檻外，另新增每坪單價標準認定標準，目前市場則誤解為新一波打房措施，但僅有高價老屋會受到衝擊，反觀一般低總價、低單價中古屋並不會受到波及。再來則是誤以為該新規定會影響老屋貸款條件，她指出，央行高價住宅的房貸認定其實與財交稅略有不同。

不過，葉惠玲提醒，部分老屋因未拆算車位坪數與價格，每坪單價上看起來未達標準，但拆算車位後，每坪單價超越豪宅稅規定，同樣會受到申報稅率拉高的影響。舉例來說，以台北市一戶中古屋出售為總價5800萬元，含車位坪數約50坪，不拆車位每坪單價約116萬元，看似未超過新規定，若進一步扣除車位坪數5坪與車位總價300萬元，拆算每坪單價約122萬元，超過台北市每坪120萬元的新認定標準。

葉惠玲進一步解釋，此次增修受影響是2024年起個人出售之房屋，如非屬房地合一稅新制課稅範圍，辦竣產權登記，且無法提出原始取得成本的屋主，才會被以新標準課稅。換句話說，相關交易的高價住宅，若能提出原始取得成本資料，則稅額計算可依實際獲利課稅，而非直接適用高價住宅獲利率標準。

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