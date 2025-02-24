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焦點股》振樺電：富爸爸宏碁進場 買盤振奮

2025/02/24 13:02

振樺電之所以取得宏碁青睞，主要是受惠於「場景定義智能設備」的商業模式受到青睞。（振樺電提供）振樺電之所以取得宏碁青睞，主要是受惠於「場景定義智能設備」的商業模式受到青睞。（振樺電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠振樺電子（8114）受惠於宏碁（2353）決定擴大投資，斥資34.48億元收購特別股，今日午盤高點觸及342.5元，一度大漲6.86%，截至中午12時36分暫報339元，漲幅5.77%，成交量1728張。

宏碁透過間接取得雲川興業100%股份，進而控制雲川興業持有的振樺電100% 特別股，佔振樺電股份總數約29.0 %，藉此深化佈局智慧物聯網（AIoT），擴大企業對企業（B2B）商機的發展能量 ，同時增加未來與振樺電及其子公司崁入式系統與線上線下整合方案（O2O Solutions）全球相關業務的合作機會。

振樺電之所以取得宏碁青睞，主要是受惠於「場景定義智能設備（Scenario-Defined Appliance，SDA）」的商業模式，宏碁認為，此模式的獨特之處在於除了品牌通路之外，核心夥伴、直接客戶是場域運營商的核心軟體部門及第三方智能軟體開發商（ AIoT ISV），讓振樺電其子公司得以整合協同設計，也負責所有的供應鏈、生產、物流、佈署以及後續的維運服務。

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