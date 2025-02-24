一銀招募300名新血，多項職缺起薪逾5萬元（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行2025年徵才活動開跑，首場2月26日於陽明交通大學熱烈展開，本次將大舉招募300名新血，包含儲備核心人才（MA）、業務菁英人才、一般行員（含法律組）、徵授信經驗行員及理財人員，多項職缺起薪逾5萬元。

近年來，一銀薪酬競爭力不斷提升，平均年薪達19個月以上，理財人員平均年薪超過27個月、最高年薪更上看71個月，根據內部統計，已有7成同仁年薪超過百萬元。

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為延攬多元領域人才，一銀將自2月26日起在全台大專院校舉辦16場大型徵才活動，其中MA首年年薪即突破百萬元，透過豐富培訓資源，輔以銀行業務快速輪調歷練，幫助新鮮人累積跨領域經驗；業務菁英人才則讓職涯發展更貼近個人選擇，協助新鮮人迅速累積專業職能，成為銀行核心業務領域菁英。

一銀積極推動海外發展，目前在全球設有43個海外據點，為公股銀行之冠，據點遍布歐、亞、美及大洋洲等重要金融中心，外派人員首年年薪更有機會高達250萬元以上。

一銀長期長期深耕ESG（環境、社會、公司治理），在提升員工福祉方面不遺餘力，除了提供優於同業的薪酬水準與福利措施，每年均公開辦理晉升調薪，加速基層行員升遷速度，提供休假旅遊補助、健身房、多元社團與各項文康活動，促進同仁工作及身心平衡發展，同時，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令之假別及生育津貼等制度，落實性別平等工作環境。

本次一銀需才地區遍及全台，報名自3月5日起至4月8日止，預計於4月下旬辦理筆試，詳情請至台灣金融研訓院網站下載招募簡章及完成線上報名程序。

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