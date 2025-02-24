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金價巨震「大變臉」再戰史高！原因在這裡

2025/02/24 12:45

週一金價受到美元指數走跌激勵黑翻紅，觸及2944.79美元，朝史高挺進。（彭博）週一金價受到美元指數走跌激勵黑翻紅，觸及2944.79美元，朝史高挺進。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金上週觸及每盎司2954.96美元刷新歷史新高，週一亞洲盤黃金現貨一度拉回至2921.06美元，不過，受到美元指數跌至106.13，推動金價自低點反彈至2944.79美元，日內震盪近24美元，專家表示，短線金價將突破歷史新高，進一步來到2960美元。

外媒報導，FXDailyReport分析師Nicholas Kitonyi表示，德國基督教民主聯盟和基督教社會聯盟組成的聯盟黨在弗里德里希·默茨率領下，贏得週日的聯邦大選，他表示將迅速採取行動組建新政府。

受此激勵，歐元兌美元大漲至1.0528，創去年12月10日以來新高。

隨著美元指數走跌，一度觸及106.13，日內重挫55個基點，截至台北時間12點28分，報106.24，受到美元走跌激勵，黃金自低點快速返彈，回到2940美元之上。

Kitonyi指出，金價自低點大幅反彈至約2940美元之上，在黃金反彈推動金價略高於100小時移動平均線，金價正接近14小時相對強弱指數（RSI）的超買水平。

就短期走勢而言，Kitonyi表示，黃金多頭將尋求金價繼續當前反彈走勢，並升向2960美元，或者更高至2982美元。

至於中長期來看，黃金多頭將尋求金價進一步反彈向3047美元左右、或更高至3148美元。

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