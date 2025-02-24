焦點股》四維航:烏俄和談商機大 買盤搶進

四維航（5608）今日直攻漲停。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕四維航（5608）今日股價開高走高，盤中攻上漲停20.55元，站上所有均線，並創2024年7月以來新高價。截至9:50分，四維航成交量約1.2萬張、漲停買張數高掛逾1.15萬張。

烏俄戰爭已持續三年，隨美國總統川普預計與俄羅斯總統普丁討論俄烏戰爭停火事宜，市場預期，隨戰爭接近尾聲，烏克蘭重建需求將浮現，市場預估，未來 10 年間，烏克蘭重建成本為4860億美元。而重建計畫有利提升散裝運輸需求，但何時會湧現運輸需求並推升散裝運價上揚，難以確定，不過，重建商機若出現，受制於港口大小，受惠將以中小型Handy、Supramax船型為主。

請繼續往下閱讀...

四維航2024年第3季稅後盈餘7727萬元，每股稅後盈餘0.2元，累計前三季稅後虧損1.13億元，每股稅後虧損0.29元。四維航目前船隊29艘，以小型船居多。

最新一日波羅的海運價指數BDI，以上漲40點的981點作收，漲幅4.25%，逼近千點關卡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法