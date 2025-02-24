晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

焦點股》四維航:烏俄和談商機大 買盤搶進

2025/02/24 10:06

四維航（5608）今日直攻漲停。（擷取官網）四維航（5608）今日直攻漲停。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕四維航（5608）今日股價開高走高，盤中攻上漲停20.55元，站上所有均線，並創2024年7月以來新高價。截至9:50分，四維航成交量約1.2萬張、漲停買張數高掛逾1.15萬張。

烏俄戰爭已持續三年，隨美國總統川普預計與俄羅斯總統普丁討論俄烏戰爭停火事宜，市場預期，隨戰爭接近尾聲，烏克蘭重建需求將浮現，市場預估，未來 10 年間，烏克蘭重建成本為4860億美元。而重建計畫有利提升散裝運輸需求，但何時會湧現運輸需求並推升散裝運價上揚，難以確定，不過，重建商機若出現，受制於港口大小，受惠將以中小型Handy、Supramax船型為主。

四維航2024年第3季稅後盈餘7727萬元，每股稅後盈餘0.2元，累計前三季稅後虧損1.13億元，每股稅後虧損0.29元。四維航目前船隊29艘，以小型船居多。

最新一日波羅的海運價指數BDI，以上漲40點的981點作收，漲幅4.25%，逼近千點關卡。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財