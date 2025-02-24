台積電熊本二廠動工時間延後 ? 日媒：由本季更改成「今年內」

日媒報導，台積電熊本二廠本預計今年第1季年，時間已更改為「年內」動工。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）在去年10月中旬曾指出，日本熊本的第二座特殊製程技術晶圓廠已經開始整地，興建工程計畫於2025年第1季開始，但現在卻傳出將動工時間延後，更動成「今年內」。

根據日媒《熊本日日新聞》、《TBS News》21日報導，半導體製造商台積電已將位於熊本縣菊陽市的第二工廠建設開工日期，從最初的「2025年3月前」，修改為「2025年內」，不過該廠的投產時間不變，仍計畫在2027年底開始生產。

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報導指出，為滿足全球半導體需求，台積電計畫在2024年啟用的第一工廠東側約32.1萬平方公尺的土地上建造第二工廠，預計投資額約2.1兆日圓（約新台幣4604.7億元）。

台積電位於日本九州熊本縣菊陽町的熊本工廠一廠已開始進行量產，該廠採用28/22奈米、16/12奈米製程技術，月產能為5.5萬片。熊本二廠將切入6/7奈米，預計兩座廠（熊本一廠、二廠）合計月產能預估將達10萬片以上。

九州是日本半導體產業重鎮，九州經濟產業局2月19日宣布，2024年九州IC產額為1兆3126億日圓（約新台幣2876.2億元）、年增14%，為連續第4年成長，年產額連續第2年高於1兆日圓（約新台幣2191.2億元）大關，直逼歷史最高紀錄1兆3924億日圓（約新台幣3051億元）。

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