中國房地產供給過剩是假象 ? 專家曝預售屋制度造成大批爛尾樓

中國房地產開發商不斷爆雷，造成大批爛尾樓。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》曾指出，中國有多達9000萬間房屋空置，當中3100萬間全部或部分完工卻從未出售。對此，野村證券中國首席經濟學家陸挺表示，中國房地產市場並不是供給大於需求，市場需求仍然存在，而是購屋者先付了錢，建商卻沒有如期完工交屋。

中媒報導，陸挺在「經濟學家建言2025中國經濟」談到，許多人以為，中國房地產市場供需失衡，許多開發商蓋了很多房子沒有賣掉，實際上不是這樣，主要是中國房地產有預售屋制度。

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陸挺進一步表示，在中國房地產市場爆雷之前，90%的新屋都是預售屋，是購屋者先付錢，等待開發商蓋好房子再交屋，但開發商爆雷後，買房的民眾沒有拿到房子。因此，並不是開發商蓋了很多房子沒有賣出去，而是開發商賣了很多「還沒有蓋完的房子」。

對於中國央行宣布設立3000億人民幣（約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款的政策，以支持陷入資金困境的房產開發商。陸挺表示，這筆資金很難被開發商用掉，因為申請條件是房子必須已經完工。

中國網友「陳老3」表示，現今中國人對於「預售屋」都很害怕，儘管只要2至3個月就可交屋，也不願意購買，只想買成屋，中國房地產市場需要改變，「預售屋」制度需要退出市場。

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