涉利用AI監視帶風向 OpenAI刪中國、北韓用戶

涉利用AI監視帶風向，OpenAI刪除中國、北韓用戶。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI表示，由於用戶正在利用旗下AI技術進行「惡意目的」，包括監視與控制輿論，OpenAI已刪除總數不詳中國和北韓用戶的帳號。

《路透》報導，OpenAI在一份報告中表示，這些活動是獨裁政權試圖利用AI對付美國和本國人民的方式。不過，該公司並未透露總共有多少帳號被封，以及封鎖的時間長短。

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在其中一個案例當中，用戶使用ChatGPT一篇生成西班牙文的新聞稿，並以中企的名義發布於拉丁美洲的主流新聞媒體。

第二個案例，有北韓惡意行為者利用AI為虛構的求職者生成履歷和線上資料，目的是騙取西方企業的工作機會。

另一案例則與柬埔寨金融詐騙行動有關，ChatGPT帳號使用OpenAI的技術，在X、臉書（Facebook）在內的社群媒體與通訊平台上進行翻譯與生成評論。

美國政府已對中國據稱利用AI鎮壓人民、傳播錯誤訊息，以及破壞美國及其盟友的安全，表達擔憂。

OpenAI的ChatGPT是全球最受歡迎的AI聊天機器人，每週活躍用戶超過4億。

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