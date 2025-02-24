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資安新疑慮！華府示警：中國器材大舉流入美醫療體系

2025/02/24 12:22

專家警告，中國醫療器材在美國醫療系統大舉擴散，正引發整個生態體系的疑慮。（圖擷自康泰克官網）專家警告，中國醫療器材在美國醫療系統大舉擴散，正引發整個生態體系的疑慮。（圖擷自康泰克官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國當局近日接連示警，一款由中國生產的醫療器材疑有「後門」，涉及將患者資料傳回中國，潛在的資安風險正推動華府審查。專家表示，中國醫療設備在美國醫療系統當中大舉擴散，正引發整個生態體系的疑慮。

《CNBC》報導，由中國康泰克（Contec）生產的生理監視器CMS8000是一款受歡迎的產品，這款設備可以追蹤患者心電圖、心率、血氧濃度、非侵入式血壓、體溫和呼吸頻率。近幾個月來，美國食品暨藥物管理局（FDA）、網路安全暨基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）接連警告，這款設備存在「後門」。

CISA研究團隊指出，「異常的網路流量」和「後門」允許這款設備將未經驗證的遠端檔案傳送到一個與醫療設備製造商、醫療機構無關的中國第3方大學IP。這是一項「極不尋常」的行動，違背了普遍接受的作法，尤其是對於醫療設備來說。

CISA在報告中寫道，這項功能執行時，裝置上的檔案會被強行覆蓋，導致醫院在內的終端客戶無法了解裝置上正在執行的軟體。CISA警告，這種改變可能會導致生理監視器顯示患者出現腎或呼吸衰竭，恐進一步導致醫護人員採取不必要甚至有害患者的措施。

中國康泰克設備的漏洞，事實上並不會讓醫療和IT專家感到意外，多年以來，他們一直警告醫療設備的資安防護過於鬆散。加州維斯特克里夫大學（Westcliff University）商學教授考夫曼（Christopher Kaufman）表示，這是一個即將爆發的龐大漏洞。

代表美國5000多家醫院、診所的美國醫院協會（American Hospital Association，AHA）也同意這一說法，認為中國醫療器材的擴散，對美國體系構成了嚴重的威脅。並點出，康泰克生理監視器的問題「亟需解決」。

AHA網路安全和風險國家顧問里吉（John Riggi）表示，必須把這一點列為對病人可能造成傷害的首要問題，必須在中方入侵之前就修補好漏洞。CISA報告則稱，目前沒有可以使用的軟體來協助降低這種風險，但也透露，政府目前正在與康泰克合作。

里吉提到，現在問題之一是仍不清楚相關設備在美國的總數，由於醫院設備數量過於龐大，保守估計這樣的監視器有數千個，這是一個非常嚴重的漏洞。並補充，中國透過這些設備可能帶來戰略、技術和供應鏈風險。

FDA表示，目前尚未發現與這一漏洞有關的任何網路安全事件、傷害或死亡。但以建議醫療系統和患者確保設備僅在美國運作，或停用任何遠端監視，如果遠端監視是唯一的選擇，則應該在有其他選擇時停止使用這款設備。

里吉指出，雖然康泰克生理監視器是通常不會考慮到的醫護風險典型案例，但同時也延伸到一系列在海外生產的醫療設備疑慮。里吉解釋，現金短缺的美國醫院經常從中國購買醫療設備，低成本的器材可以讓中國人獲得大量美國醫療資訊。

里吉表示，個人面臨的嚴重醫療風險並不大，但是被收集和彙總的資料，可能被重新利用，並且危及整個醫療體系。里吉補充，和醫院談到這一問題時，院方都感到很驚訝，他們不知道這些設備潛在的危險，所以當局正在幫助他們了解，而目前政府面臨的問題是要如何激勵國內生產，而不是繼續依賴海外。

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