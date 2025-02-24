全球經濟貿易戰一觸即發 ? 川普發動金屬關稅主要目標是「這國」

川普首任總統期間的貿易顧問稱，川普將課徵金屬關稅的主要目標是「中國」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在本月10日簽署行政命令，下令對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，將於3月4日生效，此舉可能引發大宗商品市場動盪，並點燃全球經濟的貿易戰。《彭博》報導， 白宮一位前貿易顧問凱特·卡盧特凱維奇 （Kate Kalutkiewicz） 表示，川普對鋁和鋼鐵徵收關稅，主要是出於對中國產品湧入全球市場並損害美國製造業的擔憂。

卡盧特凱維奇強調，川普的舉措幾乎完全與中國有關，而中國的非市場政策和做法導致了全球供應過剩。

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據報導，這位白宮前貿易顧問曾在川普第一任期內擔任國家經濟委員會國際貿易政策高級主管。卡盧特凱維奇表示，川普對所有進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，反映出白宮執政者的內心擔憂，因為美國迄今為止的舉措，不足以阻止這些行業的產能過剩。

知情人士透露，川普政府已加大對墨西哥的壓力，要求對從中國進口的產品徵收關稅。加拿大去年10月對多種中國製造的鋼鐵和鋁徵收25％的關稅，原因也是擔心產能過剩。

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