巴菲特手握逾10兆現金飆史高！原因曝光並發出警告

巴菲特手握逾10兆現金飆史高（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴菲特在最新的年度致股東信中，不僅揭露現金持有量飆達3342億美元，相當於新台幣10.9兆新高，更罕見警告，美國面臨「財政愚蠢」的風險，稱如果財政愚蠢盛行，貨幣的價值將蒸發。

外媒報導，巴菲特在最新的年度致股東信中，暫停了往常的樂觀態度，和愛國主義宣傳，反而警告美國的進程，並不總是美麗的，那些騙子和推銷員，會利用那些錯誤信任他們的人。

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巴菲特寫道，如果「財政愚蠢」盛行，貨幣的價值就會蒸發，在一些國家，這種魯莽的做法已經成為習慣，在我們國家的短暫歷史中，美國也曾接近過這一邊緣，固定息票債券無法防止貨幣失控。

在4年前的致股東信中，巴菲特說了這麼１句名言：永遠不要和美國作對。

在波克夏公佈4季財報，保險利潤大增推動營業利潤飆升71%，持續減少股票持股，以致現金儲備達到創紀錄的3342億美元，幾乎是去年同期的兩倍，佔公司淨資產的53%。

現金儲備也超過了波克夏目前對可交易股票的投資，目前這一規模為2700億美元（約新台幣8.84兆元），波克夏已經連續9個季度拋售股票，1年前波克夏持有的股票幾乎是美國國庫券的兩倍。

巴菲特的觀點與新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）、橋水基金創辦人達里歐的觀點不謀而合。

岡拉克警告，美國當前利率上升、市場市值過高以及巨額政府債務可能引發重大危機，一旦美國赤字佔到GDP13%，將會帶來災難級的債務危機。

達利歐則喊話川普稱，再不削減債務，美國經濟就要犯心臟病了。他表示，川普政府需要做的是將赤字從GDP佔比的7.5%左右削減至3%，可以採取某些措施削減赤字，使其變得健康一些，因此真正的問題是政治問題。

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