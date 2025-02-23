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FTA中國鋼材長驅直入 韓國宣佈課徵38％反傾銷稅

2025/02/23 21:56

中國鋼材的傾銷攻勢，讓韓國企業生存困難。（法新社）中國鋼材的傾銷攻勢，讓韓國企業生存困難。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國2015年與中國簽署自由貿易協議（FTA）以來，享有零關稅的中國厚鋼板大舉湧入。韓國《朝鮮日報》報導，過去4、5年該情況變本加厲，導致韓國鋼企難以生存，為反制中國越演越烈的低價傾銷攻勢，韓國政府近日宣佈，將對中國厚鋼板課徵27.91％至38.02％的反傾銷稅。

厚鋼板是指厚4.5公釐以上的熱軋鋼材，主要用於造船與建築、工具機等產業以及裝甲車等國防產品。

報導指出，中國一直以低於韓國10％至30％的價格大量出口厚鋼板至韓國，韓國進口量持續成長。韓國鋼鐵協會數據顯示，中國厚鋼板的進口量從2021年的44.6萬公噸，至2024年達138.1萬噸，3年成長逾3倍，並佔去年總進口量65.7％，進口額達1.36兆韓元（307.5億台幣）。

2024年7月，韓國現代製鐵指控「中國廉價厚鋼板的數量攻勢使韓國企業難以生存」，並提出反傾銷申訴。韓國產業通商資源部貿易委員會近日宣佈，「初步調查結果顯示，有充分證據證明存在傾銷事實，且傾銷進口對韓國產業造成了實質性傷害」，因此決定對中國製碳鋼及其他合金鋼熱軋厚板產品課徵27.91％至38.02％臨時反傾銷關稅。

繼韓國之後，越南工貿部也宣佈對中國「低價傾銷的」鋼品出口課徵關稅。路透報導，越南將自下月7日起，對特定的中國熱軋鋼品課徵19.38％至27.83％臨時性關稅。該措施主要鎖定中國最大鋼企寶山鋼鐵與馬鞍山鋼鐵公司。

越南政府在本國鋼企去年七月提出申訴後，對中國鋼鐵產品展開反傾銷調查。本月10日，美國總統川普亦宣佈對包括中國在內的所有進口鋼鋁課徵25％關稅。

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