DeepSeek很快退燒？AI專家驚爆12個月內被取代

中國新創公司DeepSeek具資安風險，遭多國禁用。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNN報導，中國新創公司DeepSeek 上個月震撼科技界，AI平台Hugging Face資深研究員鄧斯托（Lewis Tunstall）說，在不久的將來，我們可能會看到一波像 DeepSeek 一樣進行推理的新模型，矽谷普遍認為AI代理是聊天機器人下一個發展方向；艾倫AI研究所前執行長埃齊奧尼（Oren Etzioni）預測，未來 12 個月內， DeepSeek將被其他東西取代。

報導指出，DeepSeek橫空出世後，科技巨頭對 DeepSeek 的崛起迅速做出反應。Google DeepMind 執行長 Demis Hassabis 稱，DeepSeek 的炒作誇大其詞 ，他也坦言其模型「可能是我見過來自中國最好的作品」。

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半導體研究機構SemiAnalysis對DeepSeek聲稱訓練成本僅有560萬美元表示懷疑。OpenAI也對《金融時報》表示，它發現證據證明DeepSeek使用該公司模型來訓練自己的競爭對手。

艾倫人工智慧研究所前執行長埃齊奧尼（Oren Etzioni）則認為，這絕對不是炒作，不過，這也是一個瞬息萬變的世界。他認為，DeepSeek正是大型語言模型（LLM）的TikTok。

為開發人員提供工具的AI平台Hugging Face資深研究員鄧斯托（Lewis Tunstall）指出，DeepSeek以技術報告的形式提供解決方案，卻沒有提供額外缺失部分。

鄧斯托認為，在不久的將來，我們可能會看到一波能夠像DeepSeek一樣進行推理的新模型，因為科技巨頭正競相打造AI代理，矽谷普遍認為AI代理是聊天機器人下一個發展方向，也是消費者與裝置互動的方式，只是這種轉變還沒有完全發生。

目前，AI社群將繼續改進 DeepSeek 提供的功能，直到下一個突破出現。埃齊奧尼說，「我預測，未來12個月內它將被其他東西取代，但確實有其先進之處」。

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