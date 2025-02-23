不堪中國母公司破產 印尼最大鎳礦廠瀕臨停產

印尼巨盾鎳業在中國母公司德龍鎳業宣佈破產後，目前已經大幅縮減產量，甚至已接近完全停產情況。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中美貿易戰持續延燒，讓中國經濟雪上加霜。中資創立的印尼最大鎳冶煉廠之一的巨盾鎳業（PT Gunbuster Nickel Industri），在中國母公司江蘇德龍鎳業宣佈破產後，目前已經大幅縮減產量，甚至已接近完全停產情況。

據《彭博》報導，知情人士透露，巨盾鎳業正在延遲向當地能源供應商付款，同時也沒能力開採鎳礦。知情人士表示，如果情況持續下去，該冶煉廠可能很快就會停止生產。

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全球鎳價自2022年底以來已下跌近一半，主要因為印尼產量激增，迫使其他地方的礦山和工廠關閉。現在，印尼的鎳業也感受到壓力，由於政府發放的採礦配額不足，導致近一年來，該國礦石供應相當緊張。這進一步加劇巨盾鎳業的困境，因為該公司原本就因母公司中國德龍鎳業倒閉而陷入困境。

報導指出，巨盾鎳業公司原本有能力年產180萬噸鎳，不過今年初以來，原本20多條生產線中，如今只剩幾條在還運作。兩位知情人士表示，作為母公司德龍重組過程的一部分，由江蘇省響水縣法院任命的中國政府官員和律師組成的工作小組已接管了該公司。

鎳是生產電動車電池的重要原材料，印尼身為全球最大的鎳生產國，儲量超過全球儲量的五分之一，擁有優勢的礦產資源。過去有許多中資企業進駐印尼開採，然而受到大環境影響，營收出現暴跌狀況，也讓部分工廠出現倒閉風險。

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