無法無天！華為涉違法取得5G合約還提告 慘遭哥斯大黎加打臉

中國華為涉嫌在哥斯大黎加勾結當地電信官員以賄賂和詐欺等犯罪行為，取得5G通訊設備合約。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為涉嫌在哥斯大黎加勾結當地電信官員以賄賂和詐欺等犯罪行為，取得5G通訊設備合約，去年哥國總統公開砲轟華為無法無天，哥國也不讓華為競標5G網路建設，為此，華為提告要求解禁，近日慘遭哥國法院駁回。

中國華為涉嫌在哥斯大黎加違法取得第5G設備合約，哥斯大黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）去年12月公開譴責華為是史上最明目張膽，規模最大的醜聞之一。他還說，哥國政府已對華為和多名哥斯大黎加國家電力研究所（ICE）前官員，提起危害公共財產刑事訴訟，包括華為在哥斯大黎加的中國籍總經理。

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與此同時，哥國也堅決不讓華為競標5G網路建設，而且，哥國早在2023年就宣布，禁止未簽署《布達佩斯公約》的國家，參與哥斯大黎加「國家電力研究所」 （ICE） 的 5G電信設備競標。此禁令隨後擴大到哥斯大黎加所有私有電信公司，以防堵網路間諜活動。

為此，華為告上法院，希望哥國解禁。根據《中美洲360》最新報導，哥國行政法院已駁回華為的訴訟。哥國科學、創新、技術和電信部（Micitt）博揚特斯（Paula Bogantes）說，行政法院第二次駁回華為提出暫停該法令的措施，再次證實 5G 網路安全法令的合法性，法院認為，華為沒有提供足夠的證據，足以證明該法令造成真正的損害。

博揚特斯強調，法院還表示，公共利益高於一切，保護用戶和國家安全優先於公司的私人利益。

哥國Micitt也發布新聞稿指出，華為請求解除國家電力研究所（ICE）招標公告，對於5G網路建設的要求或條件，這被視為對法律制度的侵犯。Micitt聲明，該法規不具有歧視性，也不違反國際條約，而是一種技術和法律工具，旨在保護電信服務終端用戶的權利和利益，保障通信的機密性、隱私權、個人數據保護以及行動網路和5G服務的安全。

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