韓禁用DeepSeek ChatGPT每週用戶首破200萬

韓國政府禁止下載中國人工智慧應用程式DeepSeek之後，OpenAI的ChatGPT在韓國的每週用戶數量本月首次超過200萬。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據週日（23日）的數據顯示，在韓國政府出於對數據管理的擔憂而禁止下載中國人工智慧應用程式DeepSeek之後，OpenAI的ChatGPT在韓國的每週用戶數量本月首次超過200萬。

根據行業追蹤機構IGAWorks彙編的數據，行動ChatGPT應用程式在 月第一周擁有 202萬5546名用戶，上週進一步增加到209萬2797名。

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ChatGPT今年年初的每週用戶群維持在150萬左右。

隨著DeepSeek的問世，ChatGPT的每週用戶量與其中國競爭對手一起上升，在1月的最後一周達到了180萬4499名用戶。

由於安全問題，韓國的公共機構和私人公司開始禁止使用DeepSeek，因此ChatGPT用戶數量近期出現激增。

個人資訊保護委員會於2月17日發起暫停中國人工智慧應用程式的新下載，理由是擔心其資料收集行為。

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