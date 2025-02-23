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中國成替死鬼！傳川普向墨西哥施壓「對中徵關稅」 交換免除25％關稅

2025/02/23 15:55

外傳川普政府告知墨西哥官員，應對中國進口商品徵收關稅，以此免除川普對墨西哥加徵關稅。（資料照，路透）外傳川普政府告知墨西哥官員，應對中國進口商品徵收關稅，以此免除川普對墨西哥加徵關稅。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）一上任就祭出關稅大刀，對所有中國商品則徵收額外10%關稅，並對加拿大與墨西哥加徵25%的關稅，不過2國的關稅計劃延後30天。然而外媒報導，川普政府告知墨西哥官員，應對中國進口商品徵收關稅，以此免除川普對墨西哥加徵關稅的部分措施。

據《彭博》報導，據知情人士表示，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於（20日）在華盛頓與墨西哥代表團會晤，會中傳達了要求墨西哥對中國進口商品徵收關稅，以避免美方對墨西哥商品加徵關稅。與會者包括墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）、美國貿易代表（USTR）提名人傑米森格里爾（Jamieson Greer）以及白宮經濟顧問凱文哈塞特（Kevin Hassett）。

報導指出，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）此前已加大力度，打擊中國低價商品傾銷至墨西哥。此舉主要是為了保護國內產業，同時也想取悅川普政府，避免被美國課徵25%關稅。

目前，美國及墨西哥有關部門均未就此回覆置評。埃布拉德則在會談結束後於社群媒體發文說，美墨雙方在會議上有「建設性對話，並會從週一起展開合作」。

知情人士稱，墨西哥官員在會議中未對中國問題做出具體承諾。最終雙方達成共識，將成立一個工作小組，繼續探討貿易與關稅政策。

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