馬斯克信徒反目！大股東預言特斯拉股價恐腰斬

大股東認為，特斯拉今年股價將大跌。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，特斯拉早期投資人戈伯（Ross Gerber）曾是馬斯克的信徒（believer），去年以特斯拉最佳時期已成過去式，狂賣約6000萬美元（約台幣19.6億）的特斯拉股票，他近日再度表達悲觀態度，直言2025年特斯拉股價將暴跌50%。

《商業內幕》報導，戈伯去年出售價值約 6000 萬美元的特斯拉股票，在川普贏得大選後，戈柏格於去年 12 月初表示，馬斯克與川普總統的關係對特斯拉的積極影響即使有，也微乎其微。

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現在看來，這些示警頗有先見之明。特斯拉股價雖在大選後一度飆升，不過，2025 年迄今已下跌 10%。

戈伯認為，高本益比、對全自動駕駛的擔憂以及馬斯克不可預測的行為帶來的連鎖反應，特斯拉跌勢恐將持續下去。目前戈柏仍維持悲觀態度，他認為，特斯拉的股價可能會下跌 50%，主要是4大因素所致。

1.完全自駕行不通：戈柏說，今年特斯拉的股價將是一場災難，因為馬斯克計畫 6 月在德州奧斯汀推出自動駕駛計程車網絡的目標，太過雄心勃勃，「看起來幾乎不可能實現」。

2.馬斯克心不在焉：從經營特斯拉、SpaceX 和 xAI 等多家公司，到在 X 上發表大量推文，到帶頭在 DOGE 提高政府效率，再到成為 11 個孩子的父親，可以肯定的說，馬斯克一天的時間可能不夠用。

戈伯認為，這對特斯拉股東來說是一個問題，尤其是考慮到馬斯克近幾個月來唯一的焦點似乎就是人工智慧。他說，馬斯克 100% 專注於人工智慧，這對特斯拉來說是一個傷害，而不是對 xAI 和所有其他業務有利，因為他不再在特斯拉工作了，並稱「如果他把所有的時間都投入到完全自動駕駛中，我對特斯拉就會更有信心」。

3.汽車銷售放緩：儘管投資者對特斯拉的炒作主要集中在其自動駕駛和機器人方面的雄心，但汽車銷售仍然是其核心業務，而且這項業務的成長正在開始放緩。對戈柏來說，來自比亞迪的競爭，對特斯拉在美國以外的電動車業務構成真正的威脅。

戈伯表示，習近平已經明確表示，他希望中國科技和電動汽車公司取得成功，而不是特斯拉，新興市場的每個人都在買比亞迪的車子。

對特斯拉的另一個威脅是馬斯克與川普總統的密切關係。戈柏指出，此事引起人們的憤怒，我從未見過人們對特斯拉產生如此強烈的憤怒，這種憤怒並不是針對特斯拉這家公司，而是因為馬斯克，這是人們發洩怒氣的唯一方式」。

這一趨勢可能在美國以外地區愈演愈烈，英國《金融時報》稱，特斯拉 1 月汽車銷量在法國暴跌 63%，在德國下滑 60%，在挪威跌 38%。

4.特斯拉市值及本益比較高：若與其他汽車製造商和大型科技公司相比，特斯拉的市值一直較高，如果特斯拉汽車銷量繼續放緩，這種溢價可能會大幅下滑。

戈柏稱，「對我來說，問題在於，我持有價值 1 億美元的特斯拉股票，本益比 1​​25 倍，但它與任何正常的 Mag 7（美股七雄）股票相差甚遠」。他強調，特斯拉的弱點在於，如果今年情況不妙，其股價可能會下跌 50%。所以我們出售特斯拉股票，因為本益比過高。

報導指出，一些華爾街投行也同意戈伯的觀點，摩根大通對特斯拉最新發布的財報持悲觀看法。儘管投資者最初表現出極大的熱情，但該投行表示仍堅持特斯拉股票 135 美元的目標價，這意味著其股價可能會較當前水準下跌 60%。

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