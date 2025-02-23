Bybit遭駭損失近500億元 幣安趙長鵬願提供協助

加密貨幣所Bybit日前遭到駭客攻擊，造成重大損失。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加密貨幣交易所「Bybit」近日爆出遭到駭客攻擊，導致價值近15億美元（約新台幣491億元）的加密貨幣損失，消息一出，引發外界關注。幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）近日在Bybit執行長周必恩（Ben Zhou）社交帳號留言慰問，並允諾願意大力提供協助。

綜合媒體報導，周必恩上週五（21日）發文證實，Bybit遭到駭客攻擊，指駭客藉由偽造多簽，控制了由Bybit簽署的特定以太幣（ETH）冷錢包，並將冷錢包中的所有ETH轉移到不明地址。

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分析師ZachXBT在Telegram上的文章透露，估計有14.6億美元（約新台幣478億元）的資產在一系列可疑交易中從該錢包流出。

隨後研究公司Arkham Intelligence證實，Bybit約有14億美元（約新台幣459億元）的資金被流出，且這些資金已轉移到新的銷售地。

分析公司Elliptic表示，這次駭客攻擊是有史以來最大的加密貨幣盜竊案，超過了2021年區塊鏈網站Poly Network被盜的6.11億美元（約新台幣200億元）。

遭駭客攻擊後，Bybit隨即宣布啟動償付方案，承諾會全額賠償所有受影響用戶。Bybit執行長周必恩也發文保證用戶資產安全無虞，Bybit依然開放提領，足以負擔用戶損失，試圖消弭用戶疑慮。

Bybit遭駭事件一出，引發外界關注，加密產業各方名人也紛紛在周必恩社交帳號留言慰問。幣安創辦人趙長鵬留言表示，不是一個容易應對的情況，建議（Bybit）暫時停止所有提款，作為標準的安全預防措施，並稱若有需要，他將提供協助並祝好運。幣安共同創辦人何一（Yi He）也留言稱，「若需要幫忙，我們就在這。」

幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）。（路透）

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