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金價還會漲？中國批准保險公司買黃金 9000億資金摩拳擦掌

2025/02/23 14:34

中國開放保險公司投資黃金業務，可望為黃金市場帶來新的資金動能。（法新社）中國開放保險公司投資黃金業務，可望為黃金市場帶來新的資金動能。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來金價上漲逾 10%，高盛已將2025年的目標價上調至每盎司3100美元至3300美元。業內人士認為，中國允許國內保險公司投資黃金，將創造一批新買家，加上全球央行持續購金，有機會將金價推至新高度。

《南華早報》23日報導，金價在2024 年大漲26%，創下 14 年來的最大年度漲幅。根據路透社彙編的數據，今年以來金價已上漲逾 10%。

高盛以全球央行對黃金的需求持續強勁，持續看好金價後市，近期將2025年黃金目標價上調至每盎司3100美元至3300美元之間。

除了央行購買支撐金價外，中國也批准平安保險、中國人壽保險和中國太平洋保險等 10 家主要保險公司，將其資產的 1% 配置黃金，以實現投資多元化，預計最多將為黃金業務市場帶來約2000億人民幣（約台幣9000億）的資金流入。

曼谷 SPI 資產管理公司的執行合夥人 Stephen Innes說，如果川普繼續推進其貿易政策，其他國家採取報復措施，未來幾週金價將突破每盎司 3000 美元。

香港金融服務公司百利資本全球大宗商品主管張國強（音譯）指出，北京的政策推動可能會推動中國保險公司購買足夠的黃金，以符合國際慣例。他補充，除了央行購金外，近幾個月來，許多美國投資者紛紛購買黃金，他們猜測川普將對進口黃金徵收關稅，這反映從倫敦運往美國的黃金數量增加。

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