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新調查：韓半導體逆轉敗 在關鍵領域全面落後中國

2025/02/23 14:16

南韓周日（23日）公布一項最新調查，截至去年，韓國的半導體技術在所有關鍵領域都落後於中國。（示意圖，路透）南韓周日（23日）公布一項最新調查，截至去年，韓國的半導體技術在所有關鍵領域都落後於中國。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據南韓周日（23日）公布的一項最新調查顯示，截至去年，韓國的半導體技術在所有關鍵領域（in all key areas）都落後於中國，與兩年前的領先評估結果大翻轉。

韓國科學技術評估規劃院（ Korea Institute of S&T Evaluation and Planning）對39名本土專家的調查結果顯示，在高強度電阻式記憶體技術領域，韓國排名第二，得分為90.9%，而中國的得分為94.1%，世界頂尖技術水準以100%為基準。

在高效能低功耗人工智慧半導體領域，韓國的得分為84.1%，落後中國的88.3%。

韓聯社指出，這一結果與2022年進行的類似調查的結果相反，當時調查結果顯示韓國在半導體技術方面領先中國。

報告指出，韓國本土半導體產業的不確定性日益增加，其中包括日本和中國的崛起​​、美國新政府可能實施的貿易制裁，以及來自東南亞國家的競爭加劇南韓半導體的退步。

為了維持南韓的競爭優勢，報告強調需要確保先進的半導體製造技術，培養高素質人才，並防止熟練專業人員外流。

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