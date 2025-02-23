美擬放寬對俄制裁，國際油價承壓。（擷取自能源局）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到美俄和談，市場估計美國恐放寬對俄制裁，國際油價開始下滑，法人認為，美國原油庫存連續4週增加，再加上美俄和談恐使原油價格承壓。

美擬放寬對俄制裁，國際油價承壓。（擷取自能源署）

上週三國際能源署（EIA）公布上週美國原油庫存，截至2025年2月14日止，較前週增加463.3萬桶，已連續4週上升，美國石油協會（API）公布美國原油庫存增加334萬桶，而分析師預期供應量增加200萬桶。

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法人指出，由哈薩克輸往俄羅斯南部的一條輸油管線加壓站遭遇無人機襲擊並損壞，導致自哈薩克出產的原油產量減少30%，該管道平均日產能約127萬桶，市場評估需至少兩個月的時間才能修復，而原訂於4月開始將進行增產計畫的OPEC+，傳出考慮再次延後增產，市場原先評估今年原油產量將出現供過於求現象，因此若能延後增產，可望讓原油市場供需趨於平衡，消息一出帶動原油價格走高。

然而，俄羅斯表示不打算延後增產計畫，且美俄在第三國進行烏俄戰爭和談後，恐會放寬對俄羅斯的制裁，使原油價格承壓。

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