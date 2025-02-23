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波音航空安全長德萊尼將退休

2025/02/23 10:04

波音（Boeing）公司航空安全長德萊尼（Michael Delaney）將於今年稍晚退休。（示意圖，路透）波音（Boeing）公司航空安全長德萊尼（Michael Delaney）將於今年稍晚退休。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，波音（Boeing）公司航空安全長德萊尼（Michael Delaney）將於今年稍晚退休。

波音（Boeing）公司航空安全長德萊尼（Michael Delaney）將於今年稍晚退休。（圖擷取至波音官網）波音（Boeing）公司航空安全長德萊尼（Michael Delaney）將於今年稍晚退休。（圖擷取至波音官網）

綜合媒體報導，波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）在一份備忘錄宣布德萊尼退休消息，並感謝德萊尼推動波音的全球航空安全戰略的貢獻，幫助波音在疫情期間安全地恢復全球航空旅行。

特柏格還透露，公司將在未來幾週内宣布接替德萊尼的人選。

根據波音官網介紹，德萊尼於2021年被任命擔任波音航空安全長職務，負責加強波音公司的安全實踐和文化，並推進公司全面的全球航空安全戰略，包括對產品和服務安全、航空航天安全分析和全球航空安全系統的綜合責任。

有觀點認為，德萊尼的退休標示著波音安全團隊的一次重要換血，同時也為新技術在航空安全領域的應用提供了新機遇。

波音21日股價收在177.15美元，跌幅2.06%。

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