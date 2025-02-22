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錢滿出來！股神巴菲特手上現金衝破10兆

2025/02/22 22:56

巴菲特手握大量現金。（美聯社）巴菲特手握大量現金。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）22日剛在官網公佈備受期待的每年一度致股東公開信，並公布最新財報，業績非常亮眼，去年第四季營業利潤大幅成長27%，現金持有量也飆新高，來到3342億美元，相當於新台幣10.9兆。

綜合外媒報導，巴菲特在公開信告訴股東，雖然波克夏持有的股票數量去年有所下降，但其擁有的營運業務的價值仍然增加，波克夏在鐵路、公用事業和保險等行業經營一系列子公司。

他說：「2024 年波克夏的表現優於我的預期，儘管我們 189 家營運企業中有 53% 報告獲利下滑，隨著國庫券收益率提高，我們大幅增持這些流動性強的短期有價證券，投資收益增長對我們有所幫助」。

巴菲特也公布波克夏財報，去年第四季營業利潤飆升 71%，至 145.27 億美元（約台幣4750億）。保險投資收入也激增近50%，達到40.88億美元（約台幣1336億）。2024年全年營業利潤成長 27%，達到 474.37 億美元（約台幣1.55兆）。

至於巴菲特手握多少現金備受市場關注，根據財報，截至 2024 年底，波克夏的現金現金餘額為 3342 億美元，創下新高。

巴菲特在致股東信中為持有大量現金辯護。他說，波克夏永遠不會偏愛現金，而偏愛「優質企業」。他強調，波克夏的股東可以放心，我們將永遠把絕大部分資金投入股票，主要是美國股票，儘管其中許多將有重要的國際業務」。

一些投資者和分析師猜測，巴菲特去年的保守舉措並非出於市場原因，而是他通過削減過多的持股和積累現金來為接班人阿貝爾（Greg Abel）做好準備，以便他有朝一日能夠部署。

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