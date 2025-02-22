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台積結盟英特爾 韓媒：三星地位加劇萎縮「追趕恐無望」

2025/02/22 23:06

韓國先驅報認為，台積電結盟英特爾將使三星處境更艱難。（路透）韓國先驅報認為，台積電結盟英特爾將使三星處境更艱難。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕《韓國先驅報》（The Korea Herald）分析指出，無論台積電與英特爾採取何種合作形式，都將大幅重塑全球半導體格局。韓國Meritz證券研究員黃秀宇（音譯，Hwang Soo-wook）說，「如果台積電取得英特爾在美國的製造設施與科技人才，將增強其全球生產能力與美國的市占率」。

市場追蹤機構集邦科技資料顯示，目前台積電佔全球晶圓代工市占率64.9％，三星電子以9.3市占率，大幅落後台積電，居於第二。

英特爾市占率雖僅約1％，但台積電與英特爾的潛在合作可能擴大台積電與三星之間的差距，進一步削弱三星在該領域的影響力。

祥明大學系統半導體工程教授李鍾煥（音譯，Lee Jong-hwan）說，「如果台積電推動收購，將有更高機會取得更多美國科技巨頭的訂單，這意謂更少機會留給三星，這恐令人憂心」。

報導說，在代工業務上，台積電已是無可爭議的龍頭，供應先進晶片給輝達、蘋果與超微等科技巨頭。接掌英特爾的生產資產將進一步鞏固主導地位，讓台積電能夠運用英特爾的晶圓廠、研發能力與廣泛的客戶群。

與此同時，三星苦於解決3奈米先進製程的良率問題。三星第2代3奈米製程的良率僅20％到30％，遠低於量產所需的60％門檻，相較之下，台積電3奈米製程良率據稱超過90％，成為無廠半導體公司的首選。

甚至三星最新旗艦智慧手機Galaxy S25依賴的高通驍龍8 Elite晶片組，也是建基於台積電的3奈米製程，而非自家的Exynos晶片組。

報導指出，如果無法盡快爭取到主要客戶，已連年虧損的三星代工部門的財務困境恐進一步加劇。觀察人士警告，這將使三星更難以縮小與台積電的技術與產量落差。

天風國際證券供應鏈分析師郭明錤指出，「如果三星無法在先進節點上提升良率與產量，台積電與美國政府之間更深入的合作，可能使三星更難以取得高階訂單」。

隨著三星計畫在美國新建兩座晶圓廠、1座先進封裝廠與1座研發設施，取得主要客戶對三星至關重要。三星已在德州泰勒市興建1座價值170億美元的晶圓廠，原訂去年底投產，但已延遲至2026年，主要原因是三星沒有吸引到主要客戶。

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