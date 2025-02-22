中國慶祝DeepSeek成功 北京顧問學者警告遠遠落後美國

雖然DeepSeek的成功值得稱讚，但民粹主義心態不利於中國的人工智慧發展。學者指出，北京和華府在晶片技術和數據品質方面仍然存在很大差距。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國政府慶祝DeepSeek在人工智慧的創新和突破之際，知名中國香港學者、北京顧問鄭永年警告，儘管DeepSeek的崛起自然引發強烈的民族主義情緒，但北京應該清醒地認識到，在技術和數據質量方面，中國仍然遠遠落後於美國。

香港中文大學深圳分校公共政策學院院長鄭永年表示， DeepSeek在人工智慧方面的飛躍是中國里程碑式的創新突破，但它不會改變美國在人工智慧領域的整體領先地位。

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鄭永年週五在香港中文大學（深圳）的社交媒體帳戶上發文稱：過度的民族主義將不利於中國在未來更加激烈的科技競爭中取得進展。

總部位於中國東部城市杭州的DeepSeek上個月發布兩個突破性的人工智慧模型V3大規模語言模型和R1推理模型，震驚了全世界。這些開源模型的效能與OpenAI和谷歌等美國科技巨頭開發的領先聊天機器人相當，但訓練成本更低。

中國官方媒體迅速將這家私人公司推崇為中國在人工智慧霸權競爭中的國家資產。

中共喉舌《人民日報》稱，在美國及其盟友實施晶片出口制裁的背景下，這項舉措「體現了中國迅速的技術採用、遠見卓識和不懈的創新動力」。

鄭永年表示，雖然DeepSeek的成功值得稱讚，但民粹主義心態不利於中國的人工智慧發展。他指出，北京和華府在晶片技術和數據品質方面仍然存在很大差距

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