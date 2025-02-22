企業活動停滯＋通膨預期上升 分析師：川普蜜月結束

川普的關稅等政策引發通膨預期上升、企業活動幾乎停滯。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕標普全球21日公佈的一連串數據顯示，美國企業與消費者對於總統川普的關稅等政策，及其大幅削減聯邦政府支出的疑慮加劇，2月商業活動幾近停滯，並創17個月低點。巴林格集團（Ballinger Group）外匯市場分析師查普曼（Kyle Chapman）說，川普勝選以來的獲利全數弭平，「川普商業蜜月似乎已告結束」。

標普全球追蹤製造業與服務業活動的美國綜合採購經理人指數（PMI），本月50.4％，從1月的52.7急降，為2023年9月以來最低值。該調查於2月10日至20日進行。

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調查顯示，2月服務業PMI 49.7，從上一月的52.9下滑，不僅遠低於經濟學家預期的53，也是2023年1月以來，首度落於50榮枯線以下的緊縮區間。製造業PMI從一月的51.2上升至51.6，高於預期的51.5，創8個月以來最高點，這主要歸功於「關稅相關的搶先交易，所造成的潛在成本增加，或供應短缺」。

標普全球市場智財首席商業經濟學家威廉森（Chris Williamson）說，「企業對聯邦政府政策的衝擊，從削減支出、關稅到地緣政治發展，普遍表達憂心；不斷變動的政治情勢導致的不確定性，衝擊銷售，供應商因關稅調漲價格，造成物價走高」。

密西根大學21日公佈的數據也顯示，消費者信心從1月的71.7暴跌至64.7，創15個月低點，消費者未來1年的通膨預期從1月的3.3％上升至4.3％，創2023年11月以來最高點。未來5年的通膨預期則從1月的3.2％升高至3.5％，創1995年以來最高紀錄。

桑坦德（Santander）美國資本市場首席美國經濟學家史坦利（Stephen Stanley）說，「聯準會主席鮑爾將注意到此點，並成為聯準會維持利率不變的基礎，但問題在於川普及其政府是否注意到關稅威脅導致的消費者信心惡化」。

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