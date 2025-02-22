世界第三大經濟體地位恐不保 CNN曝德國唯一生路是「它」

德國曾被譽為歐洲經濟火車頭，如今面臨嚴峻挑戰。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲昔日增長引擎已連續兩年萎縮，德國自疫情以來實現的所有復甦成果都喪失殆盡。華爾街日報直指，德國已從典範淪落為棄兒，其經濟模式失靈、自信心崩潰，政治格局也四分五裂。智庫學者則告訴CNN，未來10年德國若不能從汽車、機械和鋼鐵生產等古老行業，轉向AI等新技術的經濟模式，那麼德國將喪失世界第三大經濟體的地位。

華爾街日報及CNN均長文解析德國經濟目前遭遇的挑展及未來前景，德國經濟自疫情爆發以來幾乎沒有成長，2023 年和去年經濟都出現萎縮，這是自 21 世紀初以來首次連續兩年萎縮。根據國際貨幣基金組織預測，德國今年經濟僅成長 0.3%。

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相較於10年前，德國還是一個模範國家，那時，德國經濟不僅承受住中國崛起的考驗，而且還在之後蓬勃發展。在全球政府債務處於高檔的環境下，德國平衡的公共財政脫穎而出。如今，德國已從典範淪落為棄兒，經濟模式失靈、自信心崩潰，政治格局也四分五裂。

德國經濟困境與外部因素脫不了關係，例如俄烏戰、美國的保護主義以及中國經濟增長放緩。以俄烏戰為例，美國和歐洲盟友曾警告德國，過於依賴俄羅斯。然而，2014年俄羅斯吞併克里米亞時，時任總理梅克爾並沒有採取行動改變現狀。後來，俄羅斯入侵烏克蘭開始限制天然氣供應，導致價格飆升，並迫使柏林重啟閒置的燃煤電廠，蕭茲也同樣無動於衷。

在引以為傲的汽車工業上，隨著電動車「革命」步伐加快， 比亞迪和小鵬等中國汽車製造商，從西方競爭對手搶走了國內外市佔。德國金屬和電氣工程行業雇主協會 Gesamtmetall 經濟學家 Lars Kroemer 感嘆，「我們正處於去工業化過程中」。

川普關稅政策是對德國經濟另一個打擊，如果外國生產商將大部分新關稅轉嫁給美國客戶，他們的產品可能會變得比美國製造的同類產品缺乏競爭力，這將損害德國出口商的利益，根據官方數據，美國是德商最大的市場，佔德國出口總額的 10%，對德國車企來說更是壞消息。

未來促進德國經濟成長需要做的不僅是找到應對川普關稅的方法，有些人認為 ，該國的整個商業模式或許都需要徹底改革。智庫Prognos 經濟學家 Michael Böhmer也認同，他說，如果未來10年德國不能從汽車、機械和鋼鐵生產等古老的行業，轉向專注於人工智慧等新技術的經濟模式，那麼德國將不再是世界第三大經濟體了。

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