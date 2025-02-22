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外媒：輝達主導AI熱潮 台積電等3公司股價再看高

2025/02/22 19:07

隨著輝達今年實現更大成長，外媒報導台積電將具有更大的股價上漲空間。（彭博）隨著輝達今年實現更大成長，外媒報導台積電將具有更大的股價上漲空間。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著輝達（NVIDIA）今年實現更大成長，外媒Entrepreneur報導三檔股票可能會從輝達成功中受益匪淺，並具有更大的上漲空間，分別是台積電、博通和Alphabet。

輝達是科技領域的領航者，並正競相提供人工智慧所需的組件，以實現大多數投資者所期望的目標。這個原因正是為什麼投資人應該在未來幾季關注台積電、博通，甚至Alphabet Inc.等公司的原因。

如果投資者認為輝達的成功尚未發揮全部的潛力，那麼這些轉向台積電等橫向投資可能還有更大的上升空間。

儘管台積電股價已在52週高點的90%以內，但一個基本驅動因素仍在推動該股進一步上漲。考慮到每股盈餘 （EPS） 通常會推動股價表現，投資者應該注意，華爾街現在預測2025年第四季每股盈餘將高達2.66美元。與本週五的每股收益2.24美元相比，這大約是18.7%的成長率，應該會推動股價上漲。

鑑於台積電股票的每股收益前景看好，巴克萊分析師重申截至2025年1月對該公司的買入評級，維持每股255美元的估值。

第二檔股票是博通。人工智慧發展另一個受益者是資料中心，因為這些是根據海量資料訓練和開發模型的地方。這正是博通值得投資人考慮的地方。分析師對博通的評級為增持，目前認為該公司的估值高達每股260元，與他們對台灣半導體的評級一樣，預計該公司的股價將創下52週新高，同時較今天的交易價格淨上漲16%。

最後同樣重要的一點是，在這場人工智慧發展的競賽中，不應忘記雲端運算，而這正是Alphabet（Google）發揮作用的地方。

透過獲取全球的搜尋趨勢、文字、影片和其他形式的數據，Google能夠為人工智慧模型提供其自我複合所需的資訊。這就是為什麼花旗集團的分析師重申對該股的買入評級，同時也列出每股高達229美元的估值目標。

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