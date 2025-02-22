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養套殺慘案？越南榴槤對中出口雪崩8成

2025/02/22 16:50

越南榴槤輸中遇到挑戰。示意圖。（彭博）越南榴槤輸中遇到挑戰。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於中國對越南榴槤採取更嚴格的檢測，導致出口大暴跌。截至 2025 年 2 月上半月，越南對中國的榴槤出口量雪崩 80%，出口量只有3500 噸。越南出口商正在尋求替代市場，減少對中國市場的依賴。

綜合越媒報導，為了滿足中國市場對榴槤的需求，越南農民大舉轉種榴槤，越南目前擁有約 16萬9000 公頃的榴槤園，是 2030 年規劃面積的2倍多。

不過，自2025年初起，中國對越南新鮮榴槤新增鎘及金胺O（Auramine O）的檢測，中國要求所有貨物必須在認可的實驗室進行檢測，大大延長出口流程，也擾亂運輸計劃，導致中越邊境擁堵。

越南農業部（MARD）副部長馮德進（音譯）說，中國採取更嚴格的管控措施是為了確保食品安全，卻也對越南出口商和農民帶來重大挑戰。蘇泰科技諮詢執行長潘氏門（音譯）亦稱，由於檢查嚴格，榴槤出口量大幅下滑，有時甚至無法處理任何貨物。

越南農業部統計顯示，截至 2025 年 2 月上半月，越南對中國的榴槤出口量雪崩 80%，出口量僅剩3500 噸。

越南政府正在與中國協商恢復之前的出口規定，盼簡化檢查程序，加速通關。此外，一些出口商正在尋求替代市場，以減少對中國的過度依賴，確保越南榴槤的出口策略更加穩定和多樣化。

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