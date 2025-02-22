重回燃油車懷抱！賓士未來2年新車款 將以汽柴油為大宗

賓士近日宣布，將在新產品系列中，推出更多汽油與柴油車款，而不是電動車（EV）（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國汽車大廠賓士（Mercedes-Benz）近日宣布，將在新產品系列中，推出更多汽油與柴油車款，而不是電動車（EV），藉此進一步削減成本並恢復獲利能力。與此同時，賓士正準備迎接2025年獲利大幅下滑的挑戰。

賓士計畫在2027年底前推出19款新型內燃機車款，以及17款電池電動車車款，這意味著在2024年賓士電池電動車銷量暴跌4分之1後，賓士將把重心放回內燃機產品上。

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據了解，賓士大部分的新車型將屬於較高的價格區間，顯示出賓士仍然堅持其「價值高於銷量」的策略，也就是透過銷售較少但高利潤的車款來維持獲利。儘管近幾個月來，一些投資人和工會代表對此策略表示擔憂，認為這種做法未能奏效。

賓士財務長威廉（Harald Wilhelm）說：「價值高於銷量的策略仍然有效，並未被放棄」。他也補充說，內燃機車款的銷量仍遠超過電動車，這對於公司的利潤率來說是個好消息。

威廉表示，賓士還將在中國和美國擴大生產，以應對日益加劇的貿易緊張局勢。這包含美國總統川普威脅，將從4月起對所有進口汽車徵收25%的關稅。

賓士在公布2024年獲利暴跌 30%，汽車部門的獲利則是下滑40%後，預計2025年的獲利將進一步下降，預計其汽車部門的銷售報酬率，將僅剩6至8%。這個黯淡的前景，和賓士在2022年所做出的樂觀預測，形成強烈對比，當時賓士預估，在市場良好時，調整後的銷售回報率可達 14%，即便市場環境艱難，也不會低於 8%。

賓士如今計劃，在 2027 年前將生產成本削減 10%，到 2030 年進一步削減 20%。賓士已在2020年啟動了一項成本削減計畫，該計畫原本設定在 2019 至 2025 年間削減 20% 生產成本。

威廉指出，賓士不會關閉德國工廠，但將把其中一款車型的生產線，從德國轉移至匈牙利工廠，匈牙利的生產成本比德國低70%。此外，該公司還將把財務、人力資源及採購等業務進行外包，並透過不取代退休員工及協商自願離職計畫，來縮減人力規模。

有鑑於賓士2024年在其2大關鍵市場「中國」和「德國」的銷售表現不佳，賓士計劃在未來5年內投入大量資源，以擴大中國市場的市占率，不過賓士技術長謝弗（Markus Schaefer）表示，賓士不會跟隨競爭對手的「不理性決策」，也就是大幅降價來爭奪市占率。

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