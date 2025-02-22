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DOGE引爆大裁員 華府房價暴跌

2025/02/22 16:21

美國政府啟動大規模裁員，波及華盛頓特區的房市。示意圖。（彭博資料照）美國政府啟動大規模裁員，波及華盛頓特區的房市。示意圖。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府與馬斯克主導的政府效率部（DOGE），啟動大規模裁員，波及華盛頓特區的房市，《時代週刊》（Newsweek）指出，華盛頓特區的房價自今年初以來已下跌 11%，且降價的房源數量持續增加。

報導指出，美國總統川普 （Donald Trump）稱聯邦政府臃腫，充斥著不必要的人，因此DOGE 努力縮小聯邦政府規模，此舉已導致數千名聯邦工作人員被解僱，數以萬計的人接受了川普政府的提議，選擇立即辭職並領取6個月的資遣費，而不是繼續留在一個自己也不知道還能做多久的職位上。

美國民眾在華府抗議川普政府的裁員政策。（法新社）美國民眾在華府抗議川普政府的裁員政策。（法新社）

大規模辭職和裁員可能會撼動華盛頓特區的房地產市場。根據房地產交易平台 Parcl Labs 的最新分析，華盛頓特區的房價自今年初以來已下跌 11%。

截至 2 月 18 日，Parcl Labs 提供的最新數據顯示，新房源數量較上季下滑 13.96%，年減 18.57%，降價的房源數量卻在增加，有 23.3% 的房源是賣家主動降價，與一個月前相比，上升40.31%。

約翰伯恩斯研究與諮詢公司 （John Burns Research and Consulting），最近發表一項研究，示警 DOGE 的裁員行動將對聯邦工作人員高度集中的房地產市場產生影響。該公司表示，目前市場價格比高峰低 21.2%，低於 2020 年 3 月的水平，華盛頓特區的房價年減 6%。

John Burns 研究與諮詢公司也提及，華盛頓特區房地產市場已出現降溫跡象，消費者和投資者呈現觀望態度。根據 JBREC 最新的華盛頓特區市場分析，截至 2024 年 12 月的一年中，新房成交量下降 16%，市場停滯不前。

Realtor.com 高級經濟學家 Joel Berner則認為，華盛頓特區的房地產市場不算繁榮，也沒有崩盤。在全美房市中，華盛頓特區的房地產市場表現很普通，而且全美房市也在降溫。

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