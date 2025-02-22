女花30萬元買金條 開箱後只看到一卷手紙

中國一名消費者在購物平台買100克金條，收貨後打開發現，裡面竟是一卷手紙。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕金價飆漲，買氣續旺。中國一名消費者在購物平台買100克金條，收貨後打開發現，裡面竟是一卷手紙，讓她氣昏了。

據山東媒體「新黃河客戶端」報導，今年1月30日，農曆春節初二，黑龍江哈爾濱盛女士在淘寶平台上的金玉良緣珠寶甄選店鋪內，以6.5萬元人民幣（約台幣30萬元）的價格購買100克金條。12日收到快遞，她就覺得「不對勁」。

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她說：「快遞挺輕的，而且包裝也很簡陋，我想著這怎麼也是6萬多元的東西，不應該這樣。」

她一邊拆快遞，一邊錄製開箱視頻，打開包裹瞬間，她傻眼了，因為包裹內竟然是一卷衛生紙。於是她急忙聯繫商家，聊天記錄顯示，商家客服回覆稱係發貨部門的問題，需要核實。

在多次追問下，商家客服分別以「老闆在打官司」、「等領導反饋」等為由回覆。報導提到，2月18日，金玉良緣珠寶甄選店鋪已無產品銷售，註冊電話也無人接聽。

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