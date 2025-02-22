輝達確認兩款產品有「罕見」問題 多家合作夥伴受影響

科技媒體報導測試，輝達零售流通的NVIDIA GeForce RTX 5090顯示卡附帶的彩現輸出單元（ROP）元太少，從而降低些許效能。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）確認已經發貨的兩款顯示卡RTX 5090、RTX 5090D和RTX 5070 Ti 出現「罕見」的製造問題，所幸對功能影響不到0.5%，對性能沒有產生巨大影響。

針對媒體TechPowerUp報導，發現零售流通的NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡附帶的彩現輸出單元（ROP）元太少，從而降低效能。 Zotac的GeForce RTX 5090 Solid配備的 ROP比應有的少啟用了168個，而不是RTX 5090規格中的176個。

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輝達坦承這項罕見的問題，表示一些缺少ROP數量的RTX 5090、RTX 5090D，甚至一些RTX 5070 Ti 顯卡晶片如果受到影響，消費者將能夠獲得替換品。

Nvidia GeForce全球公關總監Ben Berraondo向The Verge表示：「

我們發現了一個罕見問題，該問題影響不到0.5%的 GeForce RTX 5090 / 5090D 和 5070 Ti GPU，它們的ROP比指定的少一個。平均圖形效能影響為4%，但對AI和計算工作負載沒有影響。受影響的消費者可以聯繫主機板製造商進行更換。生產異常也已得到修正」。

儘管製造問題有限，但它影響多個輝達顯示卡合作夥伴：有報告稱Zotac、MSI、Gigabyte、Manli甚至還有一塊Nvidia Founders Edition顯示卡缺少ROP。

從總體上看，受影響的GPU似乎並不多，尤其是因為一開始貨架上就沒有很多5090，而且對性能也沒有造成巨大影響。

到目前為止，只知道Zotac 5090 Solid 顯示卡受到影響，評測過的華碩、技嘉、MSI、Palit和NVIDIA的樣品均未出現此問題

但The Verge報導指出，這只是輝達最新昂貴顯示卡的一系列煩惱之一，其他煩惱還包括啟動驅動程式問題（包括仍在調查的一些持續的黑屏問題），以及一些電源連接器熔化問題。

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