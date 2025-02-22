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川普抗中要靠「它」？烏克蘭稀土礦產1次看

2025/02/22 14:25

稀土礦場裡的礦石。（路透）稀土礦場裡的礦石。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美烏雙方日前因稀土協議談不攏鬧僵，川普21日又說，美烏之間的稀土協議很快就會簽訂。川普為何那麼想擁有烏克蘭稀土？BBC直指，中國佔全球稀土產量的60%至70%，還掌握近90%的加工能力，美國對控制稀土生產的興趣，目的就是與中國競爭。

美國總統川普（右）表示，美烏之間的稀土協議很快就會簽訂。（美聯社檔案照）美國總統川普（右）表示，美烏之間的稀土協議很快就會簽訂。（美聯社檔案照）

BBC報導，「稀土」是指17種金屬化學元素的統稱，這些元素在現代科技和工業中被廣泛應用，對智慧型手機、電腦、醫療設備等產品的生產非常重要。

目前烏克蘭擁有歐盟列出的30種關鍵礦產中的21種，佔全球儲存量約5%。許多含有這些稀土元素的地區位於烏克蘭結晶地盾層的南部，主要是在亞速海（Azov Sea）地區，可惜這些領土大部分已被俄羅斯佔領。

不過，中布格（Middle Buzh）、基輔（Kyiv）、文尼察（Vinnytsia）和日托米爾（Zhytomyr）等地區，仍然有一些具備開採前景的項目。其他烏克蘭重要的礦產資源部分，約70%位於Donetsk（Donetsk）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區。因此，許多礦藏位於已被俄羅斯入侵並持續佔領的領土內。

報導指出，根據烏克蘭政府統計，烏克蘭擁有約45萬噸鋰儲量，雖然有開採計劃，產量仍無法確定。俄羅斯則已佔領至少2處鋰礦，位於頓涅茨克地區的舍甫琴科（Shevchenkivske），以及位於別爾江斯克（Berdyansk）地區的克魯塔巴爾卡（Kruta Balka）複合礦床，基洛夫格勒（Kirovohrad）地區的鋰礦，仍由烏克蘭控制。

報導提及，目前中國主導著這些關鍵材料的全球供應，中國已成為開採與加工稀土礦物的領導者，佔全球稀土產量的60%至 70%，並掌握近90%的加工能力。美國對控制稀土礦物生產的興趣，主要是與中國競爭。

報導認為，無論是國安或經濟領域，美國對中國稀土的依賴憂心忡忡，這些稀土對先進技術很重要，從電動車到軍事設備都離不開它們。

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