不是作夢！美新創公司造出飛天車 升空畫面震撼曝光

美國新創公司Alef Automotive旗下的「電動飛行車」,日前成功在無任何繩索牽引的情況下起飛。(圖翻攝自X)

〔財經頻道/綜合報導〕美國新創公司Alef Automotive旗下的「電動飛行車」,日前在美國加州市區成功進行首次測試,成功在無任何繩索牽引的情況下進行垂直起飛,公司稱這項成就是航空和汽車歷史上的重要里程碑。

綜合《designboom》、《New York Post》、《dailymail》等報導,Alef Aeronautics於2015年開始研發這類產品,2023年獲得美國聯邦航空總署「特殊飛行認證」(Special Airworthness Certification),並於近日成功測試旗下首款電動飛行車。

Alef Model Zero首次試飛當天為確保安全,團隊封鎖了道路,確保沒有人員處於飛行路線下方或附近。此外,測試區域的人口密度不高,現場也配備了所有必要的安全設備與人員。

Alef Aeronautics執行長杜霍夫尼(Jim Dukhovny)表示,「影片展示的是首個經過記錄和驗證的飛行車飛行測試(能夠垂直起飛,且無任何繩索牽引)。」從公開的影片可以看到,這款測試車型Alef Model Zero電動飛行車已具備垂直起降(VTOL)能力。

