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不是作夢！美新創公司造出飛天車 升空畫面震撼曝光

2025/02/22 15:08

美國新創公司Alef Automotive旗下的「電動飛行車」，日前成功在無任何繩索牽引的情況下起飛。（圖翻攝自X）美國新創公司Alef Automotive旗下的「電動飛行車」，日前成功在無任何繩索牽引的情況下起飛。（圖翻攝自X）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國新創公司Alef Automotive旗下的「電動飛行車」，日前在美國加州市區成功進行首次測試，成功在無任何繩索牽引的情況下進行垂直起飛，公司稱這項成就是航空和汽車歷史上的重要里程碑。

綜合《designboom》、《New York Post》、《dailymail》等報導，Alef Aeronautics於2015年開始研發這類產品，2023年獲得美國聯邦航空總署「特殊飛行認證」（Special Airworthness Certification），並於近日成功測試旗下首款電動飛行車。

Alef Model Zero首次試飛當天為確保安全，團隊封鎖了道路，確保沒有人員處於飛行路線下方或附近。此外，測試區域的人口密度不高，現場也配備了所有必要的安全設備與人員。

Alef Aeronautics執行長杜霍夫尼（Jim Dukhovny）表示，「影片展示的是首個經過記錄和驗證的飛行車飛行測試（能夠垂直起飛，且無任何繩索牽引）。」從公開的影片可以看到，這款測試車型Alef Model Zero電動飛行車已具備垂直起降（VTOL）能力。

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