晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Costco為何要賣鑽石、勞力士等奢侈品？董事長全說了

2025/02/22 15:00

美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，連勞力士、鑽石等奢侈品也有出售。（美聯社）美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，連勞力士、鑽石等奢侈品也有出售。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，還不時推出新品項，讓不少消費者面臨選擇障礙，雖然金條、勞力士手錶、10 克拉鑽石和保時捷等奢侈品，並不是外界通常會認為的Costco商品，但Costco確實有引進販賣過，而且還賣得很好。Costco董事長詹姆斯（Hamilton James）表示，這些高價奢侈品是Costco經營策略的一部分，因為藉此可以吸引富裕人士加入Costco會員，而這項戰略的背後因素，就是建立在「有錢人也愛撿便宜貨」的想法之上。

詹姆斯自1988年起便加入了Costco董事會，並在2017年成為Costco董事長，他週四（20日）接受美國商業雜誌《執行長》（Chief Executive）專訪時，分享了Costco如何吸引高收入會員的經營理念。

詹姆斯說：「我們大多數會員的收入水準，是全美國的平均水準，但我們也有年收入為全美平均2倍的富裕會員。」、「從一開始，我們就知道只要品質好、價格合理，所有東西都可以批量銷售，無論是勞力士手錶、唐培里儂香檳王（Dom Pérignon）還是10克拉鑽石。西雅圖的1家保時捷經銷商，曾將車放在Costco展示，結果1週內就賣光了。」

詹姆斯補充說：「換句話講，有錢人也愛撿便宜貨。」

根據消費者分析公司 Numerator 的數據，截至 2024 年 6 月，相比同類型零售商，Costco 在高收入的千禧世代和 X 世代家庭中更受歡迎。

Costco曾販售過許多高價商品，例如40萬美元（約1320萬元新台幣）的鑽戒、布卡堤（Bugatti）的電動滑板車、獨立式酒窖，以及可容納6人的室內三溫暖烤箱。

此外，Costco還販售著金條與銀幣。但詹姆斯也坦言，他不確定購買這些商品的會員，到底是富裕人士，還是對經濟前景感到不安的人。

詹姆斯表示，Costco的目標並不是以低價販售任何商品。他說：「如果有人想在Costco以250美元的價格，買台原價500美元的電視，但我們更希望提供對方原價1000美元，但打折後售價500美元的電視。」

詹姆斯強調，Costco一直在尋找更好的商品，為會員帶來物超所值的優惠交易。Costco絕對不是間「一美元商店」（Dollar store）。與此同時，Costco也不斷嘗試新領域，例如加油站、大型家電產品和藥局等。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財