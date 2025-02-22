Costco為何要賣鑽石、勞力士等奢侈品？董事長全說了

美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，連勞力士、鑽石等奢侈品也有出售。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）商品琳瑯滿目，還不時推出新品項，讓不少消費者面臨選擇障礙，雖然金條、勞力士手錶、10 克拉鑽石和保時捷等奢侈品，並不是外界通常會認為的Costco商品，但Costco確實有引進販賣過，而且還賣得很好。Costco董事長詹姆斯（Hamilton James）表示，這些高價奢侈品是Costco經營策略的一部分，因為藉此可以吸引富裕人士加入Costco會員，而這項戰略的背後因素，就是建立在「有錢人也愛撿便宜貨」的想法之上。

詹姆斯自1988年起便加入了Costco董事會，並在2017年成為Costco董事長，他週四（20日）接受美國商業雜誌《執行長》（Chief Executive）專訪時，分享了Costco如何吸引高收入會員的經營理念。

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詹姆斯說：「我們大多數會員的收入水準，是全美國的平均水準，但我們也有年收入為全美平均2倍的富裕會員。」、「從一開始，我們就知道只要品質好、價格合理，所有東西都可以批量銷售，無論是勞力士手錶、唐培里儂香檳王（Dom Pérignon）還是10克拉鑽石。西雅圖的1家保時捷經銷商，曾將車放在Costco展示，結果1週內就賣光了。」

詹姆斯補充說：「換句話講，有錢人也愛撿便宜貨。」

根據消費者分析公司 Numerator 的數據，截至 2024 年 6 月，相比同類型零售商，Costco 在高收入的千禧世代和 X 世代家庭中更受歡迎。

Costco曾販售過許多高價商品，例如40萬美元（約1320萬元新台幣）的鑽戒、布卡堤（Bugatti）的電動滑板車、獨立式酒窖，以及可容納6人的室內三溫暖烤箱。

此外，Costco還販售著金條與銀幣。但詹姆斯也坦言，他不確定購買這些商品的會員，到底是富裕人士，還是對經濟前景感到不安的人。

詹姆斯表示，Costco的目標並不是以低價販售任何商品。他說：「如果有人想在Costco以250美元的價格，買台原價500美元的電視，但我們更希望提供對方原價1000美元，但打折後售價500美元的電視。」

詹姆斯強調，Costco一直在尋找更好的商品，為會員帶來物超所值的優惠交易。Costco絕對不是間「一美元商店」（Dollar store）。與此同時，Costco也不斷嘗試新領域，例如加油站、大型家電產品和藥局等。」

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