基隆2萬戶未設籍恐多繳1.17倍房屋稅 稅務局再寄通知書

基隆市稅務局已於12日再次寄發設籍輔導通知書，請務必於3月24日前辦理設籍，否則得多繳1.17倍以上房屋稅。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／基隆報導〕房屋稅新制於去年7月上路，其中自住用房屋稅率的適用條件，增訂須於該屋辦理戶籍登記。基隆市稅務局表示，基隆房屋稅總戶數15萬餘戶，但針對去年6月30日以前自住房屋，經篩選尚無戶籍登記逾2萬戶，市府已於12日再次寄發設籍輔導通知書，請務必於3月24日前辦理設籍，否則得多繳1.17倍以上房屋稅。

稅務局房屋稅科長陳怡君指出，為提醒尚未設籍的自住房屋屋主，已於2月12日寄發第二波設籍輔導通知書，針對去年6月30日前已符合自住用標準但尚無戶籍登記的房屋，再次提醒屋主儘速辦理。若逾期未登記戶籍，將於今年5月起按其他住家用房屋稅率（2.6％至4.8％）課徵，房屋稅負擔將增加至少1.17倍以上。

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陳怡君表示，據稅務局統計，基隆要繳納房屋稅總戶數約15萬餘戶，其中自用住宅占9成，非自用住宅占1成。市府為確保民眾權益，經資料篩選尚無戶籍登記者約有2萬多戶，已在2月12日起再次寄發設籍輔導通知書，提醒屋主要在3月24日前辦理戶籍登記。

陳怡君說明，若本人、配偶及未成年子女全國僅持有一戶房屋，且房屋現值低於基隆市114年度標準（120萬200元），則可適用更優惠的1％房屋稅率。因此，屋主應確保本人、配偶或直系親屬的戶籍登記於該自住房屋內，以享受相關稅務優惠。

此外，陳怡君也提醒，「直系親屬」包含父母、祖父母、子女、養子女、孫子女等，也可遷入戶籍享有優惠，但兄弟姊妹因屬旁系親屬，則不符合資格。若有遷戶籍需求，可攜帶相關證件至戶政機關辦理，建議事先向戶政事務所確認申辦文件，以免影響權益。若有任何疑問，可撥打基隆市稅務局免付費服務電話0800-306969，或（02）2433-1888分機303至317，將有專人提供諮詢服務。

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