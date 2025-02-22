黃金創新高後...獲利了結賣壓出籠 但週線仍連8紅！

週五（21日）黃金價格下跌。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週五（21日）黃金價格下跌，係因在前1交易日創下的紀錄高點後，投資者進行獲利了結，但由於美國川普總統的關稅計畫激起市場避險需求，因此黃金邁向連續8週上漲。

現貨黃金下跌0.1%至每盎司2939.63美元，本週上漲約1.9%； 4月交割的黃金期貨價格下跌0.1%，至每盎司2953.20美元。

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《路透》報導，Allegiance Gold營運長艾布卡里安（Alex Ebkarian）表示：「這是黃金在創下史上新高紀錄後，典型的獲利了結走勢，但黃金的基本面仍然穩固。」

由於全球經濟成長的不確定性和政治不穩定強化投資者對黃金的興趣，本週金價兩度刷新歷史高點，達到每盎司2950美元以上，令今年漲幅擴大至11.5%。

德國商銀分析師表示：「目前，黃金需求主要受到西方投資者和各國央行的推動，ETF投資者似乎也加入了大隊。」

川普本週宣布新一輪關稅計畫，包括對木材和林業產品徵收關稅，此外還宣布了對進口汽車、半導體和藥品徵收關稅的計畫。

此前，美國已對中國進口產品加徵10%關稅，並對鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。

艾布卡里安表示，黃金的避險作用尚未充分發揮，因為從風險較高資產轉移到較安全資產的情況並不顯著，資金仍處於觀望狀態。

川普推出的政策被視為將推升通膨，投資者正關注任何會影響聯準會（Fed）利率走勢的蛛絲馬跡。通膨上升可能迫使聯準會維持高利率，從而降低不孳息的黃金之投資吸引力。

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