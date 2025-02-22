晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AMD爆要賣廠？彭博點名台灣「這幾間電子大廠」有興趣

2025/02/22 08:38

傳超微半導體（AMD）正在與亞洲的企業洽談出售其去年同意收購的資料中心製造廠。（路透檔案照）傳超微半導體（AMD）正在與亞洲的企業洽談出售其去年同意收購的資料中心製造廠。（路透檔案照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》引述知情人士說法，超微半導體（AMD）正在與亞洲的企業洽談出售其去年同意收購的資料中心製造廠。

知情人士表示，台灣的仁寶電腦（2324）、英業達（2356）、和碩（4938）及緯創（3231）等公司已表示有興趣收購這些工廠。

報導指出，包含債務在內，這些資產估值可能在30億美元（約新台幣983億元）至40億美元（約新台幣1311億元）之間。

消息人士表示，交易可能最快在今年第2季宣布，但目前仍在討論中，且無法保證AMD最終是否達成協議。

AMD去年8月以價值49億美元（約新台幣1606億元）的現金與股票交易，收購ZT Systems。在此之前，ZT Systems是英業達的長期AI伺服器組裝合作夥伴。AMD去年曾表示，計劃出售製造業務，以避免與戴爾（Dell）和慧與科技（HPE）等客戶形成競爭關係。

彭博智庫（Bloomberg Intelligence）分析師 Kunjan Sobhani 和Oscar Hernandez Tejada此前估計，這項製造業務的售價可能落在15億美元（約新台幣491億元）至30億美元（約新台幣983億元）之間。在AMD收購前，這些伺服器製造業務在過去12個月的營收約為100億美元（約新台幣3278億元）。

對潛在買家來說，這是1次取得伺服器製造設備的機會，而這些伺服器正是人工智慧（AI）熱潮的核心。目前部分工廠位於美國新澤西州和德州，在川普政府推動科技製造業回流美國的背景下，這些地點可能具吸引力，有助於避開關稅及相關政策影響。

此外，鴻海精密工業（2317）等台灣企業目前主要依賴墨西哥作為AI伺服器組裝與零件生產的關鍵基地，但隨著川普威脅對墨西哥進口商品加徵高額關稅，部分業者正擴大對美國的投資。

自川普去年11月勝選以來，鴻海已在美國取得土地，而台灣同業廣達電腦（2382）的董事會也批准了對其美國子公司2.3億美元的增資計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財