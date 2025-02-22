AMD爆要賣廠？彭博點名台灣「這幾間電子大廠」有興趣

傳超微半導體（AMD）正在與亞洲的企業洽談出售其去年同意收購的資料中心製造廠。（路透檔案照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》引述知情人士說法，超微半導體（AMD）正在與亞洲的企業洽談出售其去年同意收購的資料中心製造廠。

知情人士表示，台灣的仁寶電腦（2324）、英業達（2356）、和碩（4938）及緯創（3231）等公司已表示有興趣收購這些工廠。

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報導指出，包含債務在內，這些資產估值可能在30億美元（約新台幣983億元）至40億美元（約新台幣1311億元）之間。

消息人士表示，交易可能最快在今年第2季宣布，但目前仍在討論中，且無法保證AMD最終是否達成協議。

AMD去年8月以價值49億美元（約新台幣1606億元）的現金與股票交易，收購ZT Systems。在此之前，ZT Systems是英業達的長期AI伺服器組裝合作夥伴。AMD去年曾表示，計劃出售製造業務，以避免與戴爾（Dell）和慧與科技（HPE）等客戶形成競爭關係。

彭博智庫（Bloomberg Intelligence）分析師 Kunjan Sobhani 和Oscar Hernandez Tejada此前估計，這項製造業務的售價可能落在15億美元（約新台幣491億元）至30億美元（約新台幣983億元）之間。在AMD收購前，這些伺服器製造業務在過去12個月的營收約為100億美元（約新台幣3278億元）。

對潛在買家來說，這是1次取得伺服器製造設備的機會，而這些伺服器正是人工智慧（AI）熱潮的核心。目前部分工廠位於美國新澤西州和德州，在川普政府推動科技製造業回流美國的背景下，這些地點可能具吸引力，有助於避開關稅及相關政策影響。

此外，鴻海精密工業（2317）等台灣企業目前主要依賴墨西哥作為AI伺服器組裝與零件生產的關鍵基地，但隨著川普威脅對墨西哥進口商品加徵高額關稅，部分業者正擴大對美國的投資。

自川普去年11月勝選以來，鴻海已在美國取得土地，而台灣同業廣達電腦（2382）的董事會也批准了對其美國子公司2.3億美元的增資計畫。

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