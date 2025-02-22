通膨、關稅威脅加劇！道瓊暴跌748點、台積電ADR失守200美元

週五美股大跌。（法新社資料照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於美國新的經濟數據引發投資人對經濟放緩和通膨持續上升的擔憂，也擔心週末可能會迎來川普政府的另一輪頭條新聞，因此尋求更安全的資產，美國股市週五遭到拋售，收盤時跌幅加劇，道瓊工業指數重挫748點、1.69%，那斯達克指數下挫2.20%，標普500指數跌幅1.71%，費城半導體指數挫跌3.28%，台積電ADR下跌0.93%，失守200美元關卡，收在198.24美元。

綜合外媒報導，一系列數據引發人們對經濟新的擔憂，並促使投資者湧入債券市場，導致殖利率暴跌。密西根大學消費者信心指數2月跌至64.7，下降近10％，降幅大於預期，消費者擔心可能的新關稅會導致通膨上升，調查中預測的5年通膨率為3.5%，為1995年以來最高。標準普爾全球數據顯示，美國服務業採購經理人指數2月也跌入縮減區。

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此外，零售商沃爾瑪發布弱於預期的預測，並削弱消費者和經濟前景，股價連續第二天下跌，週五跌幅2.50%。

大型股方面，AI晶片龍頭輝達跌4.05%，電動車大廠特斯拉下挫4.68%，跨國電子商務企業亞馬遜下跌2.83%，手機製造商蘋果跌0.11%，跨國科技集團微軟下跌1.90%。

道瓊工業指數下跌748.63點或1.69%，收43428.02點。

那斯達克指數下跌438.36點或2.20%，收19524.01點。

S&P 500 指數下跌104.39點或1.71%，收6013.13點。

費城半導體指數下跌174.03點或3.28%，收5136.59點。

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