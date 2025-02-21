DeepSeek引爆輝達一夕蒸發19兆 黃仁勳說投資人都誤解了

中國新創公司DeepSeek橫空出世，一度波及輝達股價。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國新創公司DeepSeek今年1月底在全球掀起巨浪，輝達首當其衝，1月27日當天嚇崩16.97%，市值蒸發5926.58億美元（約台幣19.37兆）。時隔近一個月，黃仁勳親自出面說明，他說，投資人對DeepSeek進步的解讀錯誤，AI的後訓練（Post-training）才是決定智慧高低的關鍵，這將推動對輝達晶片的需求不減反增。

中國DeepSeek上個月底橫空出世，一度引發美國小股災，輝達成為海嘯第一排，1月27日股價崩跌16.97%，創美國史上單日跌幅之最，市值蒸發5926.58億美元，黃仁勳的淨資產也遭受打擊，減少約210億美元（約新台幣6867億元）。不過，隨著市場疑慮漸消，輝達的股價幾乎收復崩跌之後的失土。

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對於投資人的疑慮，黃仁勳20日在合作夥伴DDN預錄的訪談影片稱，輝達股價對DeepSeek的劇烈反應，主要是投資人對DeepSeek進步的解讀錯誤。

他表示，投資者普遍認為 AI 的流程是預訓練（Pre-training）+推理（Inference），也就是向 AI 提問後立即得到答案。他說，預訓練固然重要，後期訓練才是決定智慧高低的關鍵，也是 AI 學習解決問題的關鍵階段。

黃仁勳表示，AI產業仍需要運算能力進行AI模型的後期訓練，隨著後期訓練的方法不斷增加、漸趨多元，對輝達晶片所供應運算能力的需求將會增加，後期訓練讓AI模型能在完成訓練後，做出結論或進行預測。

不過，他也稱讚DeepSeek開源 R1 模型，激發全球 AI 領域的活力，令人興奮。

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