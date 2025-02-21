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台企銀董事長劉佩真請辭曝心聲 全心配合調查以證清白

2025/02/21 22:08

台企銀董事長劉佩真請辭獲准。（中央社）台企銀董事長劉佩真請辭獲准。（中央社）

〔記者陳梅英／台北報導〕台企銀董事長劉佩真請辭獲准，今日是任期最後一天，她以個人名義發布聲明指出，任職台企銀期間，身罹疾病，仍掛心工作，依公司規定請假、銷假並受領薪酬，請辭後，將全心配合調查，以證清白。

劉佩真表示，相關爭議正由司法機關偵查中，為免造成團隊及公司困擾，於2月18日主動向財政部請辭。

劉佩真在聲明中指出，任職台企銀期間，身罹疾病，仍掛心工作、戮力從公，依公司規定請假、銷假並受領薪酬，公關費均檢據實報實銷，使用及核銷程序均符合公司規定。

台企銀2月8日遭新北地檢署搜索，訊後劉佩真以50萬元交保。據指出，劉佩真在第一時間就口頭向政院表達辭意，於18日主動請辭後，財政部20日准辭，22日起生效。

民眾黨立委黃國昌於臉書指出，劉佩真一年請假超過90天，透過事後銷假的方式，讓請假天數驟減為22.5天，一年仍領走高達191萬元績效獎金。不過台企銀內部報告則指出，劉佩真請假期間仍參與公司相關決策，有居家上班紀錄，是依照規定請領獎金。

劉佩真接任台企銀董事長一職以來，台企銀獲利屢創新高，去年稅前盈餘稅前盈餘140.57億元，稅後淨利112.31 億元，每股稅後盈餘1.23 元，已連續3年獲利超過100億元。

劉佩真將全新配合調查以證清白。（記者陳梅英攝）劉佩真將全新配合調查以證清白。（記者陳梅英攝）

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