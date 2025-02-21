每年供10％綠電給在地才同意開發 TOWIA持續與彰化縣溝通

彰化縣政府近期擬調整離岸風電開發條件，要求開發商須承諾每年提供10%綠電，才會發給開發同意書。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕彰化縣政府近期擬調整離岸風電開發條件，要求開發商須承諾每年提供10%綠電，才會發給開發同意書。對此，台灣離岸風電產業協會（TOWIA）表示，樂見彰縣府積極為地方產業媒合綠電，但須考量各類綠電商業模式不同，持續溝通才能取得多贏。

全台7成離岸風場設置在彰化縣，彰化縣政府近期要求開發商若欲取得「開發同意書」（地方主管機關同意函），須承諾每年提供10%綠電，優先供應給設籍彰化的企業認購。

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對此，TOWIA表示，理解彰化縣政府為地方產業爭取綠電媒合的用心，離岸風電產業一直以來都非常重視地方關係人的意見與需求，並持續與縣府密切溝通合作，以達成風電產業與地方發展的均衡，促進綠電供應的穩定與產業共榮。

TOWIA說，離岸風電開發皆遵守環評作業規範，並設有地方參與機制，取得離岸風電開發與地方發展、居民生活和環境保護之間的平衡，是業者非常重視的基本原則。

TOWIA續指，台灣所有的離岸風電案場在開發過程中，皆依法規辦理環評並舉辦地方公開說明會，使開發場址周邊的利害關係人得以充分了解開發影響並表示意見。

TOWIA也表示，業者樂於積極採納地方意見，確保案場的規劃能夠取得地方充分共識與促進地方產業發展共榮。協會樂見彰化縣府積極為地方產業媒合綠電機會，但仍須考量各類綠電商業模式不同，持續溝通取得多贏。

TOWIA 認為，在淨零目標與碳定價政策的影響下，台灣各級企業對綠電的需求成長力道強勁，樂見台灣企業積極導入綠電，共同推動淨零，亦歡迎彰化縣政府領導協助地方企業增加綠電使用、促進在地產業進行能源轉型。

TOWIA表示，為達成更切合雙方需求的商業模式，業者與縣府會持續緊密溝通，在離岸風電市場涉及多方機制的獨特商業架構下，攜手找出業者、縣府及地方產業多贏的合作方案，進一步提升在地綠電使用的普及性。

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