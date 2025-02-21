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劉佩真：生病依規請銷假 主動請辭配合調查以證清白

2025/02/21 20:52

台灣中小企業銀行董事長劉佩真請辭獲准。（中央社）台灣中小企業銀行董事長劉佩真請辭獲准。（中央社）

〔中央社〕台灣中小企業銀行董事長劉佩真請辭獲准，今天是任期最後一天，她以個人名義發布聲明指出，任職台企銀期間，身罹疾病，仍掛心工作，依規請假、銷假並受領薪酬，她主動請辭後將全心配合調查，以證清白。

台灣中小企業銀行8日遭檢方搜索，董事長劉佩真及1名職員共2人被帶回偵訊。新北地檢署指出，全案依特別背信罪偵辦，經複訊後，諭令劉佩真以新台幣50萬元交保。

民眾黨立委黃國昌後續指出，劉佩真一年請假超過90天，透過事後銷假的方式，讓請假天數驟減為22.5天，一年仍領走高達191萬元績效獎金。

劉佩真本週正式向督導公股金融事業的財政部提交辭呈，並於20日獲准、22日起生效，任期最後一天為21日，所遺職缺將先由總經理李國忠暫時代理。

劉佩真今天進一步發布聲明表示，她任職台企銀期間，身罹疾病，仍掛心工作、戮力從公，依公司規定請假、銷假並受領薪酬，公關費均檢據實報實銷，使用及核銷程序均符合公司規定。

劉佩真在聲明中指出，相關爭議正由司法機關偵查中，為免造成行政團隊及公司的困擾，她18日主動請辭，之後將全心配合調查，以證清白。

除台企銀人事異動，華南金控今天亦重訊公告，華南銀行監察人宮文萍辭職；據了解，宮文萍後續將轉戰台灣金聯，出任董事長一職。

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