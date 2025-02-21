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數發部官網設「斥詐人生」專區 揭詐騙常見關鍵字

2025/02/21 20:57

數發部數位產業署的官網上架「斥詐人生」專區。（資料照）數發部數位產業署的官網上架「斥詐人生」專區。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕為了集中打詐訊息、減少民眾受害，數發部數位產業署的官網上架「斥詐人生」專區，提醒民眾最新高風險廣告騙術、高風險網頁特徵、詐騙關鍵字。數產署提醒，看到類似「立即加入」、「點擊領取」這類關鍵字時，務必提高警覺，因為詐騙訊息常常會用緊急感讓人來不及思考、利用熱門話題吸引關注，或以投資、抽獎、會員優惠等名義引導點擊。

專區中設有「高風險廣告」專欄，可以看到目前常見的金融投資詐騙話術；「高風險網頁」專欄，能了解一頁式詐騙網頁的特徵；而在「詐騙關鍵字」專欄，將每週更新詐騙關鍵字提醒民眾注意。

舉例來說，本週的詐騙關鍵字分析發現，「立即」和「加入」穩坐第1、2名的位置，數產署表示，這顯示這些詞跟詐騙活動的關聯性非常高，可能是因為詐騙手法經常利用「緊急感」或「誘導性語言」來吸引受害者上鉤。

數產署還發現，透過對比上週和本週的關鍵字，「熱點」從第29名大幅上升到第13名，而「股東會」則是新進榜，來到第21名。這些變化可能跟近期的市場話題有關，詐騙集團很可能利用熱門事件來包裝詐騙內容，讓它們看起來更有「時事感」，提高可信度。

此外，本週還出現了幾個新的詐騙關鍵字，如「黑馬」、「點擊」和「開年」，數產署表示，這些詞彙看起來跟投資有關，可能是詐騙集團趁著春節假期後，利用大家對於新年投資、財運的關注來下手，誘導受害者進入詐騙陷阱。

「高風險廣告」部分，數發部本週接獲4506則案件，經相關權責單位及公眾人物審查確認後，已下架1416則詐騙案件，降低民眾接觸詐騙的風險，其中以金融投資廣告為大宗，常見話術包括「免費領取飆股名單」、「高勝率投資策略」，甚至假借專家之名誘導投資，另外還包括假名師指導、虛假福利、免費贈品等手法，目的是騙取個資或財物。

數產署強調，未來會陸續上架負責的電商、第三方支付、遊戲點數、網路廣告平台等最新的詐騙樣態與防詐作為，希望這些最新的防詐措施與資訊，有助於提高民眾警覺，進而減少受騙的可能性。

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