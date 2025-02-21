momo去年每股賺13.69元 每股配發13.3元

富邦媒去年每股賺13.69元。（示意圖，資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日公告去年財報，去年momo全年營收創下新高，毛利率9.34%、年減0.31個百分點，稅後淨利34.5億元，每股稅後盈餘（EPS）13.69元，董事會通過擬配發每股13.3元，配息率97%，以富邦媒今日收盤價365元計算，殖利率為3.6%。

富邦媒指出，現金股利每股13.3元，包含盈餘配息每股12.3元，法定盈餘公積配發現金每股0.5元，資本公積配股0.5元，配發率達97.15%，展現穩健財務結構與股東回報能力。

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針對去年營運表現，富邦媒說，去年第四季表現尤為亮眼，營收334.8億元，季增31%、年增1.9%，再創歷史新高，受惠於新業務貢獻與精準成本控管，稅後淨利11.1億元，每股盈餘4.4元。

富邦媒指出，儘管整體零售業成長放緩，momo關鍵用戶指標持續成長，第四季關鍵指標仍表現亮眼，月活躍用戶數（MAU）年增6%，季活躍用戶數年增11%，創近七季來最高增幅，顯示momo在顧客拓展、購買頻率與客戶留存的策略奏效。

為應對市場變化，富邦媒表示，公司也持續深化平台電商與零售媒體網路（RMN）等新事業，積極強化競爭力與營運韌性。旗下「mo店+」業務發展迅速，至今已吸引逾6000家合作廠商進駐，上架商品已突破百萬件，顯著提升商品多樣性，並滿足消費者多元需求。

此外，momo為品牌主與mo店+商家提供「momo Ads」服務，商家可透過「黃金置頂搜尋廣告」、「智慧投放」等服務，精準且廣泛地觸及到目標客群。這些策略不僅鞏固momo在電商市場的領導地位，也為品牌夥伴提供更具效益的數位行銷解決方案。

在全球永續意識提升趨勢下，富邦媒持續推動綠色營運，深耕ESG領域，包含設立「綠色生活館」提供永續商品，「綠活會員」計畫則鼓勵消費者透過跨倉集中、多元門市取貨等方式實踐綠色物流，截至去年底，綠活會員數增至近70萬人，年增107%。

此外，今年1月富邦媒正式推出「減碳儀表板」，將消費者環保行動可視化，推動綠色消費模式普及。

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